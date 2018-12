PAZ ENTRE ECUADOR Y PERÚ: 20 AÑOS DE BUENA VECINDAD

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 Hace 20 años, los entonces presidentes de Perú, Alberto Fujimori, y de Ecuador, Jamil Mahuad, firmaron un documento que permitió la paz entre las naciones y demarcó los 78 kilómetros de frontera en disputa, de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro. Este año, con el XII Gabinete Binacional, los dos países ratificaron su compromiso de paz, que se traduzca en progreso y desarrollo para ambos pueblos. La noticia forma parte de "Los 15 hechos de Ecuador en 2018".

Antes de 1998, era imposible que Ecuador y Perú mantengan una colaboración bilateral en temas económicos, sociales y culturales.

Por varias décadas, los países vivieron un conflicto limítrofe que, luego de la guerra de 1941, dio paso a la firma el Protocolo de Paz de Río de Janeiro, pero para 1950, Ecuador declara inejecutable la demarcación y suspende el proceso. Con la guerra del Cenepa, en 1995, se da la firma de la Declaración de Paz en Brasilia, el 26 de octubre 1998, que ratifica el Protocolo de Río.

Pese a la emotiva ceremonia que se dio en ese año y con ambos mandatarios festejando la paz, históricamente varios políticos, analistas y ciudadanos ecuatorianos criticaron la demarcación limítrofe por una supuesta pérdida del territorio. Sin embargo, para José Ayala Lasso, excanciller de la República a cargo de la negociación de paz, estas versiones son falsas.

“El país no tuvo ninguna pérdida territorial como históricamente se ha creído, sino que gracias a la destacada participación del ejército ecuatoriano en la Guerra del Cenepa se consiguió una negociación digna y realista”, afirmó.

Por su parte, Fernando de Trazegnies, excanciller de Perú a cargo de la negociación, indicó que el entonces presidente Fujimori lo había autorizado para hablar de propiedad, pero no de territorio. “Ese día en el almuerzo le propongo a Mahuad entregar un kilómetro cuadrado que no esté pegado a la frontera para que no se confunda y sea consagrado como un cementerio de guerra, él lo vio con buenos ojos y al final Ecuador terminó aceptando”, afirmó Trazegnies en referencia al kilómetro cuadrado de Tiwintza que se otorgó a Ecuador.

En una entrevista, en 2011, el magistrado español, Baltasar Garzón, reveló que el ex asesor del entonces presidente Fujimori, Vladimiro Montesinos, le habría indicado que entregó USD $20 millones al gobierno ecuatoriano para la firma de la paz. Aunque dijo que no conoce si es que esta afirmación sea cierta, aseguró que la misma sí fue dicha por Montesinos.

Este 26 de octubre de 2018, luego de que el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, entregó a su homólogo de Perú, Martín Vizcarra, en Quito, la condecoración de Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Collar, se realizó el XII Gabinete Binacional, en el cual, se firmaron varios convenios en temas como incremento del intercambio comercial, promover la industria, impulsar el turismo, telecomunicaciones, protección del medio ambiente, así como establecer tiempos precisos para su cumplimiento.

La firma de este pacto, además, dio paso a un proceso de desminado de la frontera común que, hasta el momento, lleva 11. 900 minas destruidas, liberando territorios con una extensión que superan los 540. 000 metros cuadrados.

Para el historiador Juan Paz y Miño, la firma de la paz significa acuerdos importante en materia económica que implicaban fuertes inversiones en la zona, pero que hasta la fecha no se han cumplido.

"No podemos negar la historia del conflicto, no podemos negar que fue un protocolo injusto, no podemos negar que llegar a esta situación les costó a los países recursos, tensiones, pero llegamos y vivimos en paz", manifestó al precisar que "hoy vivimos una verdadera camaradería, vecindad y amistad".

