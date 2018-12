Prefecta Mónica Becerra promete continuidad de obras de Jimmy Jairala en Guayas

Sin embargo, aseguró que en su gestión "también dejará huella" La Prefectura del Guayas continuará con los programas sociales que son la marca institucional implementada en las dos administraciones de Jimmy Jairala, afirmó la actual prefecta Mónica Becerra. La aclaración fue hecha por la funcionaria tras asumir el cargo ante la renuncia de Jimmy Jairala, quien venía desempeñando ese cargo desde hace casi 10 años. Sin embargo, indicó que ella también dejará su huella.

“No podemos decir que esto (marca social) va a desaparecer, pido tranquilidad a todos los guayasenses, porque las obras que han significado el rostro social, humanista que le puso Jimmy Jairala a su gestión, van a seguir. No tenemos que decir esto no sirve, no. Si hay que ajustar alguna cosa lo ajustamos, pero no quiere decir que ese rostro social desaparece. Vamos a potenciar el fomento productivo en este último periodo administrativo que me corresponde terminarlo en mayo de 2019”, mencionó.

La Prefecta precisó que su administración se centrará en culminar las obras iniciadas, especialmente en vialidad. Una ya fue entregada por ella en calidad de nueva autoridad. Se trata del distribuidor de tráfico elevado en la T de Milagro, que conecta a Durán, Jujan y Milagro. “Es una obra que ayuda a distribuir la carga estimada en 14 mil vehículos diarios, para que puedan llegar a su destino con mayor tranquilidad”.

También mencionó que con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se financia la adjudicación en febrero de las vías: Petrillo-Las Minas, de Nobol; Pedro Carbo Carbo-Jerusalén, en Pedro Carbo; y Puente Negro-El Vainillo, en El Triunfo. Y que en febrero se inaugurará el moderno malecón de Playas.

Asimismo, Becerra expresó que en las próximas semanas entregará dos laboratorios más para el cultivo de tilapias, como parte del programa de piscicultura rural que impulsa la institución. Las comunidades beneficiadas serán La Guayas y El Rosario, de El Empalme. “Nuestro trabajo por el fomento productivo y la piscicultura rural está presente y seguirá hasta el término de nuestra gestión”.

Sobre el tema invernal, aseguró que la Prefectura del Guayas ha realizado trabajos preventivos de desazolve y limpieza de canales y ríos, lo que evitará que la provincia sufra los efectos de las lluvias. “En la tarde tendremos reunión con los directores de Obras Públicas y Riego y Drenaje, para revisar un plan de contingencia en el caso de que se llegara a presentar alguna eventualidad en estos dos feriados de Navidad y Fin de Año”.

La autoridad provincial también destacó que el Ministerio de Finanzas ha anunciado que en los primeros días de enero hará el desembolso del 50% de los recursos pendientes por la construcción de la autopista Progreso-Playas, cuya competencia fue cedida al Estado. Además, recordó que siguen pendientes asignaciones estatales por los conceptos de traspaso por competencias y devoluciones de IVA.

(JPM)

Fuente: Prefectura del Guayas

Ecuadorinmediato.com