Pachakutik acusa a Presidente Moreno de romper diálogo y aliarse a empresarios y derecha ecuatoriana

"Movilización puede parar el juego de espejos entre dos modelos fracasados, el proyecto autoritario de Correa y el retorno de la derecha", asegura movimiento político El movimiento político Pachakutik alertó que el Presidente de la República, Lenín Moreno, ha roto el diálogo con el pueblo indígena y con los movimientos sociales. El Coordinador de la agrupación, Marlon Santi, asegura que el Mandatario se ha aliado a las cámaras empresariales y a la derecha ecuatoriana; muestra de ello, dijo, es la Proforma que se envió a la Asamblea.

Usted ha roto el diálogo con los pueblos indígenas y los movimientos sociales. La Proforma presentada ante la Asamblea es la confirmación de que usted ha elegido el camino de una alianza con las Cámaras Empresariales y con la derecha, mientras traslada los costos de la crisis hacia abajo.

Los pueblos originarios no perdemos la memoria. No olvidamos que el régimen de Correa significó el despilfarro de la mayor cantidad de ingresos recibida por el país en toda su historia, continuó con el modelo extractivista, y nos dejó hundidos en una gigantesca deuda externa. No olvidamos que criminalizó la lucha social, persiguió a las organizaciones y a los dirigentes, y destruyó la democracia. Por eso respaldamos una transición que reinstitucionalice la democracia, castigue la corrupción y abra paso a la reactivación productiva.

Pero usted olvida la historia anterior. Nosotros no podemos olvidarnos de las "dos décadas perdidas• bajo las políticas neoliberales de la derecha, que privatizó las empresas públicas, endeudó al país, destruyó la soberanía nacional y nos impuso las recetas del Fondo Monetario Internacional. Eso significó el mayor empobrecimiento de nuestros pueblos y la entrega de los recursos a las transnacionales. El fracaso de este proyecto permitió la entrada de las ofertas de Correa.

Después de dos años de Gobierno, en que usted nos ofreció una transición económica y política profunda y una cirugía mayor contrala corrupción, nos dice que la salvación está en el retorno a las recetas fracasadas del neoliberalismo. El alza del precio de la gasolina extra no es un hecho aislado; forma parte de un plan de austeridad, que incluye privatizaciones de los bienes estratégicos; remisión de intereses para los grandes capitales nacionales y extranjeros; nuevos Tratados de Libre Comercio; endeudamiento creciente; reducción de los presupuestos para educación y salud; flexibilización laboral y despido de miles de trabajadores.

Señor Presidente, queremos insistir: Sí hay otras alternativas ante la crisis, y estamos dispuestos a un gran acuerdo nacional para enfrentar. Se requiere un Plan de reactivación productiva urgente, que parta de la salida del extractivismo ,de la atención al campo, de la reducción de las tasas de interés para las empresas productivas, sobre todo comunitarias, pequeñas y medianas, de la recuperación delos fondos de la seguridad social.

¿Por qué traslada el costo dela crisis a los más pobres, en lugar de exigir la contribución de los que más ganaron en el correismo? ¿Por qué no cobra los impuestos a las grandes empresas? ¿Por qué no se ha recuperado un centavo de la corrupción, que puede llegar a 30 mil millones de dólares?

Llamamos a los pueblos indígenas, a los trabajadores, a los movimientos sociales, a hombres v mujeres que creemos y queremos un Ecuador diferente, justo, productivo y democrático, a consolidar nuestra unidad. Sólo nuestra fuerza puede cambiar el rumbo del país. La movilización puede parar el juego de espejos entre dos modelos fracasados, el proyecto autoritario de Correa y el retorno de la derecha, y abrir un cauce de esperanza.

MARLON SANTI, Coordinador Nacional del Movimiento PACHAKUTIK

