ECUADOR EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO: INICIATIVA DE INTEGRACIÓN ¿NEOLIBERAL?

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración económica que nació en 2011. Este año, Ecuador anunció su interés por formar parte de ese bloque y se dio inicio a su proceso de adhesión. Sin embargo, el Presidente Moreno, a inicios de su Mandato, creía que "nuestra política comercial no tiene esa comercialización agresiva que plantea la Alianza del Pacífico. Creemos que hay que preocuparse más por nuestra producción nacional". Ahora, la justificación es lograr profundizar las relaciones comerciales con los países que lo integran, quienes tienen declaradas simpatías por los tratados de libre comercio. Esta noticia forma parte de "Los 15 hechos de Ecuador en 2018".

El Presidente de la República, Lenín Moreno, anunció en marzo de 2018, que Ecuador analizará “detenidamente” la inclusión a la Alianza del Pacífico. Para el 25 de julio, Ecuador hizo oficial su decisión de ser país asociado a este bloque, integrado por Chile, Colombia, México y Perú.

El acto se formalizó en el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en julio de este año, que terminó con la suscripción de la Declaración de Puerto Vallarta por parte de los presidentes de los países miembro, en la cual, entre otras cosas, se estipula la voluntad del organismo de "iniciar de inmediato el proceso de análisis conjunto" del interés ecuatoriano por pertenecer a la organización.

Pero el país no tenía planes, en un inicio, de formar parte de esta Alianza. Para el presidente Moreno, ahora, “se trata de una interesante iniciativa de integración regional”. Sin embargo, no fue así en sus primeros días de Gobierno. En una entrevista de mayo de 2017, el Primer Mandatario explicó: “Nuestra política comercial no tiene esa comercialización agresiva que plantea la Alianza del Pacífico”. Mencionó que no es una crítica a este bloque, sino que son visiones diferentes de cómo manejar la economía.

Mientras el presidente Moreno saludaba una “integración regional” con el inicio de la adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico, en agosto, el Canciller José Valencia informó sobre la salida de Ecuador de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y, con ello, un distanciamiento del bloque progresista latinoamericano.

Desde el sector exportador, aplaudieron la inclusión del Ecuador a este bloque. Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), señaló que ayudará a que aumenten las exportaciones y, sobre todo, para atraer inversiones.

Pero para el Observatorio de la Dolarización, su adhesión sería inconstitucional. Explican que en el capítulo 10 del protocolo de la Alianza del Pacífico, consta la solución de controversias inversionista-Estado, mediante arbitraje internacional en el CIADI y en otros foros arbitrales. “Esto ya ha sido rechazado por la Corte Constitucional en no menos de 16 decisiones. El Ecuador ya no reconoce al CIADI y está prohibido expresamente en el artículo 422 de la Constitución”, dice su comunicado, al precisar que adherirse a la Alianza del Pacífico “es solo para evidenciar un alineamiento geopolítico y no para fomentar exportaciones”.

En mayo de este año, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, aseguró que el Ecuador presentó una propuesta al Gobierno de Canadá para lograr un acuerdo comercial, así como el planteamiento de las bases para un posible acuerdo con México. Hecho que le permitiría a Ecuador ingresar en la Alianza del Pacífico, debido a que, si no tiene acuerdos comerciales con todos los países miembros, no puede formar parte.

El 16 de octubre de 2018, el Pleno del Comité de Comercio Exterior (COMEX) resolvió "emitir dictamen favorable para el inicio de las negociaciones encaminadas a la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífica como Estado Asociado, sin perjuicio de las acciones que se lleven a cabo para convertirse en Estado Parte".

El proceso podría durar alrededor de un año, hasta negociar los acuerdos con los países miembros.

(PP)

EcuadorInmediato.com