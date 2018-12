SELECCIÓN FEMENINA DE BASKETBALL LLEGÓ POR PRIMERA VEZ A PREMUNDIAL

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 En el especial de Ecuadorinmediato, que recopila 15 momentos importantes del 2018, es necesario destacar a la selección femenina de baloncesto sub 15 de Ecuador, que aseguró su pase al torneo premundialista, al llegar a la final del Campeonato Sudamericano en Puerto Aysen, Chile, que terminó el pasado 3 de noviembre. La "mini tri"; tuvo una destacada participación al imponerse a Argentina en las semifinales y llegar a la final, donde cayó ante el país anfitrión por 43 a 61.

Ecuador ganó la medalla de plata y ahora se preparan para pelear, el próximo año, por uno de los cuatro cupos al mundial de baloncesto. En la fase de grupos, la sub 16, venció a Venezuela (70-44), a Paraguay (64-60) y cayó con Brasil (55-62).

En semifinales se impuso, contra pronóstico, a Argentina (62-51) y con ello aseguró su pase al torneo premundialista. En la final, la selección cayó ante Chile, anfitrión del torneo, por 43 a 61. El primer cuarto lo lideró el equipo chileno con un resultado de 14 a 5. Las "tricolores" reaccionaron y emparejaron las acciones durante el segundo y tercer tiempo, pero no alcanzó para quedarse con la medalla de oro.

Con el segundo lugar Ecuador escribió una nueva página en su historia porque, por primera vez, clasifica al Campeonato FIBA Américas Femenino Sub-16, a realizarse en 2019, en el que se disputarán cuatro cupos al mundial de la categoría.

En baloncesto en el país no solo despuntó en las inferiores, sino en la categoría absoluta, gracias a Doris Lasso quien, por segunda ocasión, fue convocada por un equipo argentino y participó de la liga profesional femenina de baloncesto en Argentina. A sus 24 años, la deportista levantó la copa en los Juegos Bolivarianos del 2013, en la Liga Nacional ecuatoriana y en decenas de campeonatos.

No todo fue alegría en este 2018 debido a una sensible pérdida que enlutó a todo el deporte ecuatoriano. Vanessa Ochoa, miembro de la Sub 17 de la selección de baloncesto nacional, falleció el pasado mes de marzo en la localidad de Salinas. Hace apenas una semana alcanzó el campeonato intercolegial con el Colegio Andino y también participó en el sub 17 con Ecuador en Bolivia. Decenas de atletas y medios extendieron sus condolencias por la muerte de esta deportista. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato