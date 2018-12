Reformas a COIP incluyen despenalización de aborto por violación

Además, en caso de estupro, inseminación no consentida y malformación grave de feto Con siete votos afirmativos y dos abstenciones, la Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La presidenta de la mesa legislativa, Marcela Aguiñaga, indicó que se determina la despenalización del aborto en caso de violación, estupro, inseminación no consentida y malformación grave del feto. "Falta definir cómo se expresaría ese consentimiento, mediante denuncia, formulario, declaración, hasta qué semana de gestación se practicaría la interrupción del embarazo, etc., aspectos que podrían clarificarse en el nuevo Código de Salud", añadió.