Esteban Quirola inscribió candidatura a reelección de Prefectura

"Vamos a tener una victoria tan contundente, que nadie podrá cambiar la voluntad popular", asegura La alianza conformada por los movimientos SIII, Cambio Positivo y Creando Oportunidades (CREO), inscribió la tarde de este martes 18 de diciembre las candidaturas a prefecto, viceprefecta, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales de la provincia de El Oro, que participarán en las elecciones seccionales de marzo de 2019.

Una multitud se concentró en los alrededores del parque Ismael Pérez Pazmiño y acompañó a los postulantes a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, donde se presentaron los documentos para oficializar las candidaturas de esa coalición política.

El prefecto Esteban Quirola formalizó su deseo de buscar la reelección y durante su discurso dijo que la unión de las tres organizaciones políticas representa una alternativa de cambio, compuesta por gente decidida a trabajar por los orenses.

“Hemos conformado nuevos movimientos para tener la libertad de opinar y no de someterse a un caudillo, donde uno manda y los demás acatan. Aquí hay gente valiente que viene a trabajar por la provincia y sus cantones”, destacó Quirola.

El actual prefecto y candidato a la reelección presentó a Fernando Quezada, aspirante a Alcaldía de Machala, como la opción "para cambiar la historia de abuso a la que ha sido sometida la capital orense".

Agregó que en el cantón Pasaje apoyan a César Encalada, que busca la reelección al sillón municipal, y con quien ha trabajado a través de convenios para la ejecución de obras en esa ciudad.

“Vamos a tener una victoria tan contundente, que nadie podrá cambiar la voluntad popular”, dijo Quirola, luego de nombrar a los candidatos que conforman la alianza SIII, Cambio Positivo y CREO, listas 88, 127 y 21, respectivamente.

Joliet Marich, candidata a viceprefecta, dijo sentirse capacitada para asumir el reto que ese cargo requiere, por su experiencia en labor social como exreina de Machala y de El Oro.

A la inscripción de las candidaturas asistieron además Larry Vite, aspirante a la Alcaldía de Santa Rosa; Yuber Añazco, candidato a alcalde de Balsas; y Fabricio Cuenca, candidato a la Alcaldía de Piñas. Así también, Ángel Pérez, candidato a primer personero municipal de Marcabelí, Paulina López, alcaldesa de Portovelo y aspirante a la reelección, y Enrique González, candidato a alcalde de Las Lajas.

Además estuvieron presentes los candidatos a concejales de Machala, Calixto Zambrano y Luis Gaibor. Este último dijo que “Machala y la provincia necesitan gente preparada y no improvisada, gente inteligente y no obediente, gente que vaya a trabajar y no a fallar”.

Fuente: Diario Opinión