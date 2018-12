ARCOTEL no acató suspensión de concurso de frecuencias, establece Contraloría en nuevo informe

5 de las 15 observaciones no fueron aplicadas Las autoridades de telecomunicaciones no han dejado insubsistente el concurso de frecuencias de radio y televisión como lo ordenó la Contraloría General del Estado al encontrar varias irregularidades en el proceso. El organismo de control leyó un nuevo informe en el que determinó que los funcionarios no han cumplido con sus disposiciones.