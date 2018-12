Rafael Correa sobre acusación de robo: "Décimo sexta investigación previa de Fiscalía. ¡Todo un récord!"

"45 funcionarios le "robaron" a Villavicencio", criticó sobre denuncia de activista Rafael Correa, ex Presidente de la República, enfrenta una nueva denuncia en su contra. Esta vez es por el supuesto delito de robo. Fernando Villavicencio es el que puso la denuncia basado en el allanamiento a su domicilio el 22 de noviembre del 2013. Correa enfatizó: "La décimo sexta investigación previa de Fiscalía. ¡Todo un récord!" y alertó: "¡Cómo desperdician la plata del pueblo ecuatoriano en cantinfladas!".

La Fiscal General subrogante de Ecuador, Ruth Palacios, inició la fase de investigación previa por el presunto delito de robo calificado en contra del expresidente Rafael Correa y 45 exfuncionarios y operadores de justicia.

A más de Correa, se investiga al ex vicepresidente Jorge Glas; la expresidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira; el ex fiscal Galo Chiriboga; el ex procurador Diego García; el exdirector de Inteligencia Pablo Romero; y el secretario de la presidencia Alexis Mera, entre otros.

El pedido de Villavicencio se fundamentó en el allanamiento a su domicilio, el 22 de noviembre del 2013, y el presunto robo de información de diversas investigaciones que realizaba contra el Gobierno de Correa y sus funcionarios

Según Villavicencio, el objetivo del robo que denuncia fue evitar que el país conozca los hechos de corrupción de Correa y sus funcionarios, cuya información la tenía en sus computadores.

En reacción al hecho, Rafael Correa, ex Presidente del Ecuador, escribió en Twitter:

‏”La décimo sexta investigación previa de Fiscalía. ¡Todo un récord! 45 funcionarios le “robaron” a Villavicencio. ¡Cómo desperdician la plata del pueblo ecuatoriano en cantinfladas!”, reprochó.

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)