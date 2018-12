Defensa de implicados en caso SECOM exige a jueces a convocar audiencia de apelación

Piden a autoridades respeto a tiempos procesales En una rueda de prensa los abogados de los involucrados en el caso SECOM, que investiga presuntas irregularidades en esta entidad durante la administración de Fernando Alvarado, instaron a los jueces a llamar a la audiencia de apelación. "Pedimos respeto a los tiempos procesales".

Estos se pronunciaron ante la demora de realizar la audiencia de apelación a las medidas cautelares impuestas a sus defendidos dictadas por la jueza Silvia Sánchez en octubre pasado. Ellos aducen a que si no se convoca a este proceso no se podría realizar la siguiente audiencia de juzgamiento. Israel Moreno, defensa de Galo Pacheco, comentó que ya han pasado 43 días desde la decisión de la magistrada.

Según anunciaron los juristas este recurso debió atenderse a más tardar cinco días después del pedido realizado, sin embargo, esto no ha ocurrido. “La jueza Sánchez no va a poder convocar a la audiencia preparatoria de juicio debido a que no se ha cumplido con el proceso de apelación a la decisión de la prisión preventiva”, comento Moreno.

“Si esto se llega a dar va a existir una dicotomía innecesaria en el proceso judicial. Se va a seguir dando la vuelta a la causa y nuestros defendidos estarán en prisión. Esto significaría que estas personas no tendrían el derecho, ni siquiera, de defenderse en libertad”, exclamó.

El Abogado Marco Freire, defensa de Marco Bravo, también hizo énfasis en que no existe ningún delito de peculado contra los involucrados. “El informe de la Contraloría que se utilizó para este caso tiene errores grasos y los mismo fueron utilizados por la Fiscalía como elementos de convicción de cargo. No deben continuar detenidos las cuatro personas que han sido encarcelados”, finalizó. (BGV)

Fuente: Sonorama/ El Universo/ Ecuadorinmediato