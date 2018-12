Yadira Aguagallo: "La política del silencio ya no puede seguir"

"Los ecuatorianos perdonamos los errores pero no las mentiras", reprochó. Al momento, las autoridades no se han pronunciado "Mi opinión (presidente) Lenin Moreno es que Nos Falta La Verdad", señaló Yadira Aguagallo, familiar del equipo periodístico asesinado, quien enfatizó que "la política del silencio ya no puede seguir". Esto, luego de que se conociera un audio del Presidente Lenín Moreno, grabado presuntamente durante una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (COSEPE), en el que Mandatario habría dicho: "Yo creo que el principio elemental de dignidad, de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va más bastante más allá que la vida de una, de unas pocas o algunas personas".