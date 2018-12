SAMSUNG El mejor televisor que se adapta a tu perfil

Una diversidad de productos para esta Navidad Con la llegada del fin de Navidad, la fecha más importante del mundo para la venta minorista, los televisores de Samsung pueden ser una buena opción para que los consumidores encuentren y elijan un nuevo modelo.

En Navidad, el consumidor puede aprovechar estas fechas para elegir el mejor televisor que se ajuste a su perfil. Además, la ocasión es una oportunidad para comprar un QLED de Samsung que entre otras ventajas, ayudan en la decoración de la casa con el Ambient Mode.

Características y procedimientos:

* QLED: si no desea sufrir las manchas permanentes causadas por las imágenes estáticas, toda la línea de televisores QLED ofrece diez años de garantía contra el efecto burn-in. Esto significa que el consumidor puede estar tranquilo mientras se divierte con sus juegos o mira un partido de fútbol sin ningún problema. En adición, QLED tiene una conexión única llamada One Connect, una solución innovadora que elimina la confusión de los cables y permite conectar el televisor a la energía y otros dispositivos (HDMI y USB, por ejemplo) simultáneamente a través de un solo cable delgado y transparente. Para proporcionar una experiencia visual perfecta, el modelo también cuenta con tecnología de puntos cuánticos para la formación de imágenes, lo que lo convierte en el primer televisor en alcanzar el 100% del volumen de color disponible en cada escena.

* AMBIENT MODE: Para complementar su apariencia impecable, Samsung ha introducido Ambient Mode para ofrecer un valor agregado, incluso cuando los consumidores no miran televisión. Este modo detecta el color o patrón de la pared sobre la que está montada el televisor, lo que permite combinarlo con la decoración interior para producir una pantalla elegante. Los consumidores ya no verán una pantalla lisa en negro cuando no estén viendo la televisión.

* UHD 4K: con modelos que varían de 40 a 75 pulgadas, Samsung también ofrece más opciones de demanda para los consumidores que desean aventurarse en el mundo de los televisores 4K por primera vez o desean cambiar su teléfono antiguo por uno más moderno. Si al consumidor le gusta ver películas en una pantalla realmente grande, el modelo de 75 pulgadas es una excelente opción para cualquier persona que quiera sentirse dentro de un cine en casa. Otra ventaja es que los televisores UHD 4K reproducen colores más nítidos y brillantes, como han demostrado los estudios. Esto se debe a que el dispositivo tiene una nitidez del 96% porque no tiene el píxel blanco, lo que compromete la calidad y fidelidad de la imagen.

