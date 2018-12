Ministro de Trabajo pide un mes antes de iniciar movilizaciones por medidas económicas

"Antes de declarar cualquier paro, movilización, plantón, tomemos un espacio de tolerancia para ver cuál es el efecto de las medidas que se tomaron" Tras el anuncio de incremento de la gasolina extra y ecopaís, el Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, hizo un llamado a "todos los sectores que estén en esta onda medio demagógica del discurso de lucha" para que antes de iniciar movilizaciones, se tomen "un mes para ver cuáles son las consecuencias de las medidas que se han tomado". En el caso de que sean nocivos para los más pobres, dijo, "seré el primero para estar en esa marcha, pero sabemos que las medidas no afectarán porque se hizo de manera técnica".

Recordó que cuando se subió el precio de la gasolina súper, hace casi 4 meses, varias organizaciones sociales realizaron una marcha “porque creían que iba a afectar a los ecuatorianos, pero no fue así”.

Ahora, con el anuncio del incremento al precio de la gasolina extra y ecopaís, de USD$ 1,48 a USD$ 1,85, el Ministro pidió que, “antes de declarar cualquier paro, movilización, plantón, tomemos un espacio de tolerancia para ver cuál es el efecto de las medidas económicas que ayer se han tomado”

Señaló que será el primero en participar de las marchas, en caso de que las medidas sean nocivas, pero está seguro que no será ese el escenario porque, dijo, se tomaron las medidas de manera técnica.

Hizo este llamado “a todos los sectores que estén en esta onda medio demagógica del discurso de lucha, que tomemos un pequeño tiempo, no le pido seis meses, le pido un mes para ver cuáles son las consecuencias de las medidas”.

Manifestó que salir a las calles “no soluciona nada, lo que genera es presión social y una demostración de que no están de acuerdo, pero nosotros tenemos abiertas las mesas de diálogo permanentemente”. Salir a la calle, insistió, no soluciona nada.

Enfatizó que a ningún gobierno le gusta tomar medidas “severas de tipo económico”, pero “tampoco podemos seguimos la fiesta en Ecuador, seguir endeudándonos, seguir maquillando las necesidades que tenemos”. Considera que la solución es reconocer “que tenemos un problema y tomamos medidas de fondo, que beneficiarán a todos los gobernantes que vengan por delante”.

Con respecto a la eliminación de las 25 mil vacantes, expuso que todas las vacantes pudieran ser ocupadas y, con eso, dijo que se generaría un gasto adicional. “Si bien es cierto algunas no estaban ocupadas y algunas se habían desocupadas porque se terminó el contrato o renunciaron, no significa que en enero no se iba a ocupar. Esto sí genera un ahorro”, afirmó, al precisar que significa cero despidos.

Fuente: Pública FM, EcuadorInmediato