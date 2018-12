EL UNIVERSO (Guayas) Guardias se tomaron parques para reclamar por salarios

Tres meses pendientes exigen al Municipio de Guayaquil "Somos padres de familia, son tres meses que no nos pagan. Tengo que pagar manutención, ahorita la autoridad nos puede llevar presos si no pagamos, tengo mi señora enferma y no tengo dos reales para comida", expuso Alejandro Solórzano.