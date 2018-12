OPINIÓN (El Oro) Compradores se van de largo hacia Aguas Verdes

No compran en Huaquillas, comerciantes preocupados A siete días de navidad los comerciantes de Huaquillas están disconformes por las pocas ventas, constante que ha sido todos los meses del año 2018, debido a la diferencia de precios con el comercio de Aguas Verdes, convirtiéndose en una ciudad de paso de los ecuatorianos que cruzan a comprar en el otro lado de la frontera.

Todos los días el panorama es desolador en el casco comercial de Huaquillas, pero a pesar de esto, los comerciantes madrugan a sacar sus puestos con la esperanza de vender algo que les sirva coger unos cuantos dólares para el sustento de la familia, pues para pagar las deudas a los acreedores no hay dinero.

En el diálogo que este medio sostuvo con varios comerciantes, en su totalidad dijeron que por lo general las ventas de lunes a viernes son bajas, repuntando los días de fin de semana donde se mueve mejor el comercio local, por la llegada de la gente que pasan al Perú y una que otra cosa compran en el comercio de Huaquillas. Juan Campoverde, comerciante de la Bahía "5 de Abril", dijo que lleva tres horas que abrió el negocio y todavía no salía del cero, agregando que hace una o dos ventas al día que no le resulta para mantener los gastos del negocio, pues tiene que pagar los servicios de una empleada, arriendo y luz. Así mismo, Olger Zapata, señaló que no hay esperanza que la situación comercial en Huaquillas mejore, sin embargo dijo que ha tenido que hacer ferias en otras ciudades del interior del Ecuador, para poder subsistir con su familia.

De lo contrario ya hubiera quebrado el negocio por la falta de ventas. La situación es similar en todo el casco comercial en el lado ecuatoriano, en la avenida República, desde el parque "El Algarrobo" hasta el puente internacional; en el sector de la calle 19 de Octubre, así como también en la calle Machala desde el terminal de la Cifa hasta el canal internacional; igual situación se presenta en la calle Arenillas.

Cabe indicar que el deslucido panorama del comercio en Huaquillas, trastoca con el gran movimiento comercial que todos los días del año se registra en el otro lado de la frontera; sin la mínima esperanza que las cosas mejoren pues ante la desidia de las autoridades locales que no se preocupan por reactivar el comercio fronterizo.

Los comerciantes de la calle Tnte. Cordovez, aprovecharon nuestra presencia para pedir al municipio que concluyan los trabajos de regeneración que desde varias semanas están paralizados, señalando que llevan seis meses sin trabajar, llegando al extremo que los negocios tienden a quebrar.

"Todos esperamos que para para navidad iba a estar lista la obra, pero no fue así, y no podemos esperar más pues necesitamos trabajar", refirió uno de los moradores del sector. Finalmente, los fronterizos se quejaron que las aceras de las zonas regeneradas sirven para exhibir las mercaderías, dejando a un lado el objetivo turístico, quitándole lustre a la regeneración, donde en las aceras de la avenida Tnte. Cordovez, ni se termina la obra los propietarios de los negocios sacan sus mercaderías a las calles, se terminó puntualizando.