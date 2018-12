Asamblea se instala para debatir reforma a Ley Orgánica de Comunicación

Noticia en desarrollo El Pleno de la Asamblea Nacional instaló la sesión en la que se debate, por segunda ocasión, los cambios a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). La discusión se basará en el informe de la Comisión de Derechos Colectivos.

La presidenta Elizabeth Cabezas anunció la intervención de Jorge Corozo, titular de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad; informó también que se recibirá a organizaciones vinculadas al ejercicio de la comunicación.

“La mesa legislativa recibió a más de 50 organizaciones y ciudadanos durante el proceso de socialización de la propuesta”, dijo Corozo.

Apawki Castro, vocero de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) reconoció el trabajo de la Comisión de Derechos Colectivos, que ha posibilitado la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en las reformas.

Resaltó la asignación directa de frecuencias en favor de las comunidades y pueblos, lo que posibilitará la democratización del espectro radioeléctrico.

De su lado, Ana Acosta, representante del colectivo "El Churo", denunció: “Sin debate se quiera incluir una propuesta de grupo de poder de hacer la renovación automática de frecuencias de radio y televisión”.

“Rechazamos esta propuesta por varias razones, porque viola la Constitución”, insistió.

Roberto Manciati, representante de los canales de televisión, indicó que 280 frecuencias ganaron el concurso, a quienes, seguramente, se va a indemnizar a los ganadores y el resto de frecuencias qué va a pasar, preguntó.

"Cuando hablamos del proceso de los medios de comunicación comunitarios, me permite hacer una sugerencia, no dejen de lado los medios de comunicación universitarios porque eso no se ha tomado en cuenta en absoluto", recalcó.

Y planteó revisar el contenido del 5% del mensaje intercultural en los medios, lo que significa 72 minutos diarios, lo que demanda una fuerte inversión de recursos para su producción, explicó.

Cléver Chica, presidente de AER, respondió que no está en contra de los sectores comunitarios”.

“Los sectores comunitarios, por ley, por Constitución, tienen el 34 por ciento del espectro radioeléctrico. Nosotros, los hemos venido apoyando y lo seguiremos respaldando, de ninguna manera, estamos en contra de los comunitarios”, indicó.

No obstante, recalcó que también se debe dar importancia a los centros de educación superior.

