Fiscalía inicia investigación previa contra Rafael Correa y 45 exfuncionarios por presunto robo

Decisión se basa en pedido de Fernando Villavicencio por el allanamiento a su domicilio en 2013 La Fiscal General subrogante de Ecuador, Ruth Palacios, inició la fase de investigación previa por el presunto delito de robo calificado en contra del expresidente Rafael Correa y 45 exfuncionarios y operadores de justicia.

“Conforme lo acreditado con la acción de personal que se acompaña (…) doy inicio a la fase pre procesal de investigación previa”, dijo Palacios en una notificación revisada por Sputnik el 17 de diciembre, que tiene fecha 14 de diciembre.

El mes pasado el activista Fernando Villavicencio presentó una denuncia por robo calificado en contra del expresidente Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas; la expresidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira; el ex fiscal Galo Chiriboga; el ex procurador Diego García; el exdirector de Inteligencia Pablo Romero; y el secretario de la presidencia Alexis Mera, entre otros.

El pedido de Villavicencio se fundamentó en el allanamiento a su domicilio, el 22 de noviembre del 2013, y el presunto robo de información de diversas investigaciones que realizaba contra el Gobierno de Correa y sus funcionarios

Según Villavicencio, el objetivo del robo que denuncia fue evitar que el país conozca los hechos de corrupción de Correa y sus funcionarios, cuya información la tenía en sus computadores.

