Asambleísta Jorge Corozo: "80% de Ley de Comunicación anterior fue desechado"

Mañana se realizará el segundo debate de proyecto de reformas a LOC Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que está tratando las Reformas a la Ley de Comunicación, habló acerca de los cambios que ha sufrido esta normativa e informó que todas las reformas se basaron en buscar una Ley que cumpla con acuerdos internacionales y no una Ley recaudadora. Debido a esto, señaló que alrededor del 80% de los estatutos fueron modificados.

Corozo indicó que este informe ha buscado consensar varios criterios desde diversos sectores sociales y lograr una Ley garantista de derechos, de servicios, no punitiva, ni recaudadora: “En la nueva Ley de Comunicación ya no habrá sanciones económicas contra los periodistas por decir lo q piensan, ya no habrá una ley recaudadora, cumplirá con los acuerdos internacionales”.

De la misma manera, afirmó que más de un 80% de la Ley vigente será modificado para convertirla en una normativa que permita la libertad de expresión, de prensa e información: “Contaremos con una Ley de Comunicación totalmente nueva, garantista de derechos, mañana se realiza el debate de la norma y ahí sabremos cual será el rol que tienen que cumplir con esta nueva Ley en la que el 80% de la anterior ha sido desechado”.

Para concluir, el legislador afirmó que la Ley de Comunicación deberá ser debatida con altura y respeto, por lo cual extendió una invitación a la ciudadanía para que pueda seguir este debate, además, informó que con estas reformas la comunicación nunca más será concebida como un servicio público: “Los que se quieran victimizar después de esta reforma serán los protagonistas de todos los actos de maltrato que ha sufrido la prensa en los últimos años. Por eso, deben quedarse tranquilos los ecuatorianos, porque nunca más la comunicación será catalogada como un servicio”.

(PF)

Fuente: Sonorama – Ecuadorinmediato