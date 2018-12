Familiares de personas con cáncer exigen que IESS cancele deuda con SOLCA

Manifestantes indicaron que continuarán con movilizaciones hasta tener una respuesta concreta Decenas de familiares de pacientes con cáncer se concentraron en varios puntos de la Capital para exigir que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cancele una deuda pendiente con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) de aproximadamente USD 50 millones de dólares. Los manifestantes anunciaron que continuarán con estos plantones hasta que el Gobierno pague la totalidad de la deuda pendiente.

Una de las manifestantes indicó que son alrededor de 9000 personas a nivel nacional quienes estarían afectadas directamente si SOLCA deja de atenderlos; por lo cual, continuarán respaldando a esta entidad: “Los temas administrativos y económicos no deben estar por sobre la salud, somos casi 9000 personas a nivel nacional que estamos con esta lucha y combatiendo el cáncer que no es fácil y no es trabajo de una sola persona”.

De la misma manera, señalaron que estos valores datan desde el año 2011 y rondarían los USD 50 millones de dólares: “Estamos aquí un grupo aunando esfuerzos para exigir decisiones con todo este tema que ha pasado en el IESS y que no ha pagado los valores pendientes a SOLCA, entendemos que es una deuda grande desde el 2011 hasta la fecha y lo que nosotros queremos es no perder el beneficio que tenemos en SOLCA y la atención que tenemos ahí de primera calidad”.

Según informó SOLCA; de los USD$50 millones, USD$16 millones corresponden a servicios prestados en el año 2018; el resto, es decir, USD$34 millones, son de periodos anteriores.

Fuente: Sonorama – Ecuadorinmediato