Ministro Carlos Pérez confirma: "No entraremos en zona de amortiguamiento" de ITT en este periodo

Sin embargo, se desarrollarán plataformas A y B, que están fuera de ese sector, ratificó Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos no Renovables, informó que se reunió con el colectivo YASunidos y las Mujeres Amazónicas para escuchar sus preocupaciones con respecto a la explotación en el ITT. En este sentido, indicó que la cartera de Estado que lidera planteó al Ministerio de Ambiente que se les permita desarrollar las dos plataformas A y B, que están fuera de la zona de amortiguamiento del Yasuní.

“Es decir, nosotros vamos a dejar para una segunda etapa o para cuando el Ministerio de Ambiente lo decida, la aprobación futura de las cinco plataformas adicionales, que están en la zona de amortiguamiento. Este Gobierno se va a enfocar en desarrollar lo que está fuera de ese sector”, indicó.

La producción que se obtendrá es de alrededor de 50.000 barriles diarios y la perforación de, aproximadamente, 75 pozos. “Las adicionales quedarán pendientes para un futuro, una vez que se acaben todos los debates respecto a si se debe o no desarrollar el campo en la zona de amortiguamiento”.

“Está claro que la zona intangible es algo que no podemos y no debemos acceder y eso ni siquiera está en discusión. Lo que sí está es la parte del amortiguamiento, pero ya tomamos la decisión de no entrar en esta zona en este periodo y dedicarnos a las dos plataformas que están fuera de ella”, puntualizó.

Mencionó además, que se está debatiendo si es que se sacará o no las rondas de sur oriente en el periodo de mandato del Presidente Lenín Moreno. “Estamos conversando para ver si es que se le pide a Andes Petroleoum que devuelva dos áreas, el bloque 79 y 83, que lo tienen concesionado y que no ha habido actividad”.

