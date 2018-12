Paco Moncayo: "Tenemos 8 ejes y más de 100 programas establecidos para trabajar por la Capital"

Candidato propone convertir a Quito en una ciudad inteligente Paco Moncayo, candidato a Alcaldía de Quito, habló sobre sus propuestas y planes de trabajo en el caso de ganar las seccionales del próximo año. Sobre esto, manifestó que lo más importante es abordar las problemáticas de la Capital de manera integral como lo son: la movilidad, el comercio informal, la asignación de cupo a los taxistas y la recolección de basura. De igual manera, indicó que la decisión para realizar una alianza con el exsecretario de Movilidad del Municipio se dio por su gran trabajo en temas sociales.

Moncayo indicó que la elección de su binomio como candidato a la Prefectura se dio de forma casi natural y sobre todo por que es un candidato que ha trabajado de gran manera en temas sociales: “Hay ocasiones en que las cosas se producen de manera natural, cuando se planteó que Zapata pudiese ir conmigo a la Prefectura, me pareció una buena opción para Pichincha. Zapata ha estado trabajando con las personas con discapacidad, en el tema de la seguridad vial y ha cumplido un papel muy destacado en la actual Alcaldía”.

Acerca de los problemas que ha enfrentado la ciudad, explicó que esto se inicia porque en estos 5 años no ha existido una gobernanza democrática que permita trabajar de forma conjunta al Alcalde y a los Concejales, por el contrario, se ha ‘feudalizado’ la Capital y cada edil maneja diversas zonas.

Por otra parte, habló acerca del tema económico y manifestó que las finanzas en el Municipio de Quito son deplorables, esto porque ya se ha completado el límite de endeudamiento legal y las obras se paralizan porque no existe presupuesto para ejecutarlas: “El endeudamiento legal es del doble de su presupuesto total, no hay espacio para gestionar deudas, de momento sino se hace obras por concesiones o convenios no se puede hacer nada”.

Moncayo indicó que de llegar a la Municipalidad tratará una ordenanza para que los valles de Tumbaco y los Chillos tengan la categoría de Alcaldías menores y con esto poder realizar una mejor gobernanza; ya que por falta de gestión adecuada, la ciudad ha sido maltratada: “Quito no puede ser maltratada y que se siga viviendo el caos en la ciudad, con el comercio informal y la falta de movilidad adecuada”.

Para concluir, informó que otro de sus ejes de trabajo será convertir a Quito en una ciudad inteligente y que los problemas de movilidad se puedan tratar con la tecnología: “Los vehículos deben tener un chip al momento de matricularlo para monitorear las zonas de alto tránsito y poder dar soluciones inteligentes”.

Fuente: Notihoy/Radio Centro – Ecuadorinmediato