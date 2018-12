PODERES PLENOS BAJO EL "AMPARO" DE UNA CONSULTA SIN CONSULTA AL CONSTITUCIONAL

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 En el especial de "Los 15 hechos de Ecuador en 2018", la consulta popular, que cambió la vida política e institucional del Ecuador, es uno de los hechos más relevantes de este año. Los ecuatorianos fueron llamados a un plebiscito en febrero del 2018; el Sí ganó en las 7 preguntas y, con ello, el presidente de la República, Lenin Moreno, hizo cambios sustanciales, que le han permitido "desmontar el correísmo", como señalan algunos analistas.

A inicios de septiembre del 2017, el Mandatario insinuó la posibilidad de preguntar al pueblo ecuatoriano, en diversos espacios y con distintos actores lanzó la propuesta; unos, criticaron que el Gobierno, a través de este llamado a las urnas, buscara legitimar su oposición al correísmo, que copó el espacio político ecuatoriano en la década anterior; en cambio, desde la gente cercana a Moreno, se hacía énfasis al derecho del Mandatario de preguntarle al pueblo.

El 18 de septiembre del 2017, Moreno convocó a los ecuatorianos a plantear temas que serían analizados y, posteriormente, incluidos o no en el pliego de preguntas. A través del diálogo convocado a gremios, organizaciones, grupos empresariales, se recibieron las primeras ideas, que sumaron, según el Secretario de la Política, Miguel Carvajal, 200 planteamientos.

Siete temas fueron los escogidos para la consulta popular y referéndum: inhabilitación a participar en vida política y pérdida de bienes a quienes sean sancionados por actos de corrupción; reelección de autoridades por una sola ocasión; reestructuración del CPCCS y dar por terminadas funciones de los miembros de la entidad de aquella época; no prescripción de delitos sexuales contra niños y adolescentes; prohibición de minería metálica; derogación de la Ley de Plusvalía; incrementar zona intangible y reducir área de explotación petrolera en el Yasuní.

Los temas llegaron a la Corte Constitucional, cuyos integrantes debían resolver la constitucionalidad o no de los planteamientos. La espera se generó en medio del debate sobre si era o no constitucional la Consulta del Presidente. Desde el organismo se convocaron a audiencias para que los sectores interesados expresen sus opiniones.

El tiempo transcurrió y seguían en lista de espera más audiencias, que no pudieron concretarse, pese a las jornadas que desarrollaba la Corte Constitución. En medio de todo el proceso, los magistrados recibieron el pedido público del presidente Moreno de dar un informe favorable.

Sin embargo, no llegó una respuesta de los magistrados, pese a que hubo una convocatoria para tratar el tema; finalmente, el pedido no fue evacuado. Más adelante, se conocería de un audio, en el que se escucha a los jueces de la Corte Constitucional abordar extraoficialmente el pedido. Incluso, se registra una discusión, pues, por un lado, se quería resolver el tema de inmediato; pero, por otro, retrasarlo.

Para Moreno esto significó una respuesta tácita de la Corte a la consulta. Y así lo explicó la Secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, quien aseguró que el mismo procedimiento se efectuó en la era Correa cuando se convocó a consulta popular en La Concordia, en 2011, para establecer la pertenencia de la localidad.

Pero Correa explicó que, en 2011, cuando convocó al plebiscito, no se estipulada cambios en plazos.

“El reglamento cambió en el 2015, precisamente en base a la experiencia y jurisprudencia, hubo varios casos en que con la participación ciudadana, amicus curiae, no puede respetarse el plazo legal”, indicó.

El reglamento de sustanciación de la CC se dice que plazos corren cuando avoca conocimiento el juez sustentador y se suspende por amicus curiae, explicó Correa.

“Hubo 42 amicus curiae, de otra forma, no había participación ciudadana (…) en 2011 no existía esa norma reglamentaria, que existe desde el 2015”, acotó.

Mediante decretos ejecutivos se ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), también cuestionado porque algunos de sus integrantes se mantenían en funciones prorrogadas, que organice el plebiscito y convoque de inmediato a las urnas.

La convocatoria se fijó para el 4 de febrero del 2018 y con ella se dio inicio a la campaña electoral, que tuvo un invitado particular y, para esa fecha, ya bastante lejano al Jefe de Estado: Rafael Correa, quien llegó al país desde Bélgica para promover el voto por el No.

Correa aseguraba, en aquel momento, que la consulta significaba volver “al país de la camioneta”. Detallaba que las dos preguntas de fondo buscaban “entregar el país a los de siempre, apoderándose del CPCCS y las autoridades de control” y la eliminación de la postulación indefinida. Habló de un “verdadero golpe de Estado plebiscitario”.

Otras voces más se sumaron a la de Correa; algunas hablaban de una consulta inconstitucional porque no tenía el visto bueno de la Corte; otras, en cambio, vaticinaban momentos de desestabilidad institucional en el Ecuador con la instalación de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que evaluaría a cada una de las autoridades y decidiría si debe o no continuar en el cargo.

Autoridades de esa época como los consejeros de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir medidas cautelares para que el Estado ecuatoriano se abstenga de destituirlos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por intermedio de la consulta popular.

Otros más, como el Defensor del Pueblo de la época, Ramiro Rivadeneira, advirtió que acudiría a instancias internacionales para hacer valer sus derechos y preservar la institucionalidad de la entidad a su cargo.

En medio de las críticas y alabanzas de la oposición, que se sumó a la lucha electoral del presidente Moreno, el 4 de febrero del 2018, los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre las 7 preguntas de consulta popular y referéndum.

El Sí ganó en todas las preguntas con más del 60 por ciento en cada una. Sin embargo, los porcentajes que se reflejaron en el No trajeron una lectura interesante; analistas aseguraban que el arrastre electoral del ex Mandatario Rafael Correa, quien hizo campaña por el No, logró que esta opción alcance niveles significativos en medio del intento del Gobierno Nacional y sus voceros por hundir la imagen de su antecesor.

En tanto, el Gobierno festejaba su primer triunfo en las urnas, una vez instalado ya en el poder; un informe decidor sobre la consulta popular se emitió por parte de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A criterio del organismo, ciertos cuestionamientos al proceso electoral podrían haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional.

En cuanto a la difusión de propaganda electoral, reportó que algunas de las cuñas de campaña no fueron difundidas por los medios de comunicación.

Aconsejó, además, que en elecciones donde se propongan preguntas de consulta popular y de referéndum, resulta ideal contar con dos papeletas separadas.

Consulta llevada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Una respuesta al pedido de los consejeros de Participación Ciudadana llegó el 6 de febrero, dos días después de que se efectuó el plebiscito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitir medidas cautelares para que el Estado ecuatoriano no los destituya.

De inmediato, el Gobierno de Ecuador rechazó el fallo de la CIDH y envió una delegación de alto nivel, integrada por la Canciller María Fernanda Espinosa, el Presidente de la Asamblea, José Serrano, la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y, el Secretario de la Política, Miguel Carvajal, a Costa Rica para buscar que la Corte IDH no adopte la petición.

Finalmente, la Corte IDH, con cuatro votos a favor y dos en contra, desestimó la solicitud de medidas provisionales.

"El Tribunal constata que debido al hecho que la referida consulta popular se llevó a cabo el día 4 de febrero de 2018, el petitorio de los propuestos beneficiarios el cual se relacionaba con la posibilidad de suspender los comicios quedó sin objeto", indica la resolución.

El 14 de febrero, finalmente, el Registro Oficial publicó los resultados de la consulta popular y referéndum.

