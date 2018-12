Ante archivo de su acusación, José Regato advierte que autoridades tratarán de inculparlo por delito de denuncia maliciosa

Además, indicó que esta resolución se da porque Fiscal tampoco ha sido posesionada legítimamente José Regato Cordero, denunciante del Contralor Pablo Celi y del exfiscal Paúl Pérez Reina por usurpación de funciones, se refirió a la decisión de la Fiscal General encargada, Ruth Palacios de archivar este proceso. Ante esto, indicó que esta omisión se da porque la Dra. Palacios tampoco ha sido posesionada y a partir de esto buscarán imputarlo con el delito de denuncia maliciosa: "El verdugo con la tarea de condenarme, ha sido designado y que sus resoluciones, a mi pesar, no son impugnables".

Regato emitió un comunicado en el cual se muestra indignado por la resolución de la Fiscal encargada y explicó que esto se daría por las amenazas que pesaban en su contra, pero, también porque la Dra. Palacios nunca fue posesionada legítimamente: “Una vez más nuestra Constitución es traicionada. La Fiscal General, Dra. Ruth Palacios Brito, no se atrevió a solicitar el acta de posecionamiento de los inculpados ante la Asamblea Nacional. Es obvio el motivo de tal omisión: la Dra. Palacios, tampoco ha sido posesionada y su condición de ‘Encargada’ no se encuentra contemplada en nuestra Carta Magna”.

Debido a esto, Regato indicó que con el archivo de su denuncia se iniciaría la fase preparatoria para otro montaje en contra de la dignidad nacional y este sería inculparlo por los cargos de denuncia maliciosa: “Es el pretexto necesario para imputar el delito de denuncia maliciosa a quien ha ejercido la sagrada resistencia contra la arbitrariedad, derecho que emana del artículo 98 de la Constitución”.

De igual forma, explicó que la resistencia que ha ejercido en estos últimos meses se da con el afán de defender el derecho a vivir bajo la supremacía de la Constitución, y que aunque ya existe una maquinación de parte de las autoridades para atacarlo, se mantendrá firme: “ Debo informar a la opinión pública, que el verdugo, con la tarea de condenarme, ha sido designado y que sus resoluciones, a mi pesar, no son impugnables. Estoy dispuesto a pagar el precio que demande mi conciencia de hombre libre. No me intimidan”.

Para concluir, José Regato Cordero manifestó que a pesar de su edad todavía se mantendrá en pie de lucha y resistiendo ante las personas que quieran violentar la Constitución: “A mi edad, todavía puedo enfrentar a los cobardes vasallos de la desembozada felonía que hoy asola mi patria. Advierto que mis cansados brazos, junto a muchos más, seguirán sosteniendo la esperanza que el año 2008, nos entregó la Constitución de Montecristi para construir un Ecuador independiente, justo, humano, digno y decente”.

(PF)

Fuente: Carta José Regato Cordero – Ecuadorinmediato