OPINIÓN (El Oro) Moradores del Panecillo y Colinas del Sur alto reclaman agua potable

Más de 70 familias que habitan en el barrio El Panecillo reclaman la falta del servicio básico De vez en cuando el tanquero de la empresa proveedora del servicio Aguapas EP, abastece a éste sector ubicado al sur de la ciudad, a escasos metros del terreno de la terminal terrestre del cantón. José Crespo, morador de Colinas del Sur alto, vive más de 20 años en el sector, menciona que el servicio de agua es deficiente y que la excusa de la empresa pública es que la tubería es muy pequeña, por esa razón no tienen.

El tanquero de Aguapas proporciona el líquido vital y las familias recolectan en tachos pequeños que ocupan para lavar ropa y asear los baños, porque para cocinar no sirve. El año pasado en reunión con funcionaros de la empresa pública, dijeron que iban a poner una tubería nueva y gruesa pero ha pasado el tiempo y no han solucionado el problema, destacó Crespo al tiempo de indicar que cancela un promedio de cinco dólares mensuales por el servicio que no tiene. El morador Wilson Valdivieso, también muestra su descontento “ni con la bomba sube el agua”.

Tiene 15 años viviendo en el sector El Panecillo. Resalta que varias ocasiones han acudido al municipio y empresa pública “señalan que ya venían a arreglar y no llegan, somos habitantes de Pasaje, y nos cobran haya o no agua”. Por su parte Daniel Polo, de 57 años, también vive 15 años en El Panecillo, “uno reclama y lo primero lo mandan a información, revisan en el computador y nos cobran con interés la planilla a pesar que no tenemos agua”, expresa su inconformidad.

Desde la plazoleta de la antigua cárcel les envían un tanquero con el objetivo de paliar el problema pero el agua no sirve para cocinar, manifiesta el quejoso. Así mismo, Galo Tapia, expresa “yo pague más de 250 dólares atrasados, el tanquero solo deja dos tachos o baldes y solo sirve para asear los baños, lavar ropa, para cocinar no sirve. Compramos bidones de agua purificada para preparar alimentos”. Un tanquero cuesta 40 dólares y solo le dura una semana. “Yo he hablado con el Ing. Panamá, recorren el sector y no dan solución. No pago mes a mes porque no tengo agua, nos cobran interés en las facturas pese a no tener el servicio”.

Es una constante el desabastecimiento de agua, manifiesta Ángel Pachar, que vive 5 años en El Panecillo. A su criterio Pasaje no tiene agua potable es agua entubada y no tratada, recuerda que antes en horas de la noche llegaba agua pero de color a chocolate, con resto de ranas, camarón y otros animales. El pago del servicio es mensualmente, se resisten a realizarlo hasta que no solucionen el problema. El Panecillo colinda con El Arenal, Colinas del Sur, Vía Alberto Serrano y terrenos de la terminal terrestre. Antes fue invasión y los moradores compraron los terrenos al Ing. Honorio Pesantez.