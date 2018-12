Juez de Pichincha denunció a Diana Salazar por presuntamente utilizar a UAFE como arma de persecución

Magistrado afirma que Directora de esta entidad intentó incriminarlo falsamente por lavado de activos La tarde de este viernes 14 de diciembre, el Juez de la Corte Provincial de Pichincha, Henry Caliz presentó una denuncia en contra de la Directora de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, Diana Salazar. El proceso se inició debido a que presuntamente la funcionaria habría utilizado esta entidad para incriminar al magistrado en el presunto delito de lavado de activos.

Según consta en la denuncia, Salazar habría enviado un informe a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objeto de denunciar a Caliz por lavado de activos: “En calidad de Directora de Análisis Financiero del Ecuador, con el objeto de incriminarme falsamente por lavado de activos, seguramente con información falsa, inexacta o descontextualizada, pues el suscrito denunciante jamás ha tenido beneficios por activos de origen ilícito”.

Ante esto, la UAFE emitió un comunicado por medio de sus redes sociales, con la finalidad de rechazar esta denuncia, pues explican que esta acción pretende intimidar a esta institución: “Esta entidad rechaza categóricamente todo tipo de acción que pretenda intimidar la actividad de UAFE recordándole a la ciudadanía en general que basamos nuestro accionar en estricto apego a la Ley”.

De igual forma anunció que tomarán las acciones pertinentes para responder a esta denuncia en estricto apego a la Ley: “Responderemos con contundencia ante los intentos de dañar el nombre de los funcionarios que representan a la institución”.

Para concluir, Diana Salazar indicó que continuará trabajando con esta entidad con el objetivo de no dejarse amedrentar y develar a los funcionarios públicos que están involucrados en actos de corrupción: “Como funcionarios públicos estamos expuestos a eso y mucho más, lo importante, no dejarse amedrentar por lobos disfrazados de ovejas, no nos detendremos en develar a quienes usan a la función pública como medio para enriquecerse.

