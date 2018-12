Exigen destitución de docente de Universidad Central por supuesto acoso sexual

"No solo es el agresor, también hay cómplices y este cómplice es la Universidad, que hasta la fecha no ha ejecutado su resolución", afirmó La defensa de Cristina Álvarez, estudiante de Artes de la Universidad Central del Ecuador (UCE), exige a las autoridades de la institución y al Estado que se ejecute la resolución a favor de Álvarez y se destituya al docente Hernán C. por presunto acoso sexual, denunciado hace varios meses. El caso ya está en la Fiscalía y la víctima espera que llegue a juicio.