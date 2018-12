Por "situación económica compleja" en el país, sector empleador justifica 0% de incremento salarial para 2019

Además, insiste en abrir puertas a una mayor "flexibilidad laboral" para incentivar competitividad La propuesta de Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, es que exista un 0% de incremento salarial para el próximo año. La justificación es la compleja situación económica por la que está atravesando el país. Asimismo, reiteró que se necesita una mayor flexibilidad laboral con el fin de incentivar la competitividad.

“En el 2015, el empleo pleno en el Ecuador bordeaba el 46,5% y se planteó, en ese año, la famosa Ley de Justicia Laboral, que complicó la situación en vez de generar derechos a los trabajadores. Se frenó la contratación y esto se evidenció que, para 2016, el empleo pleno baja al 41,2%”, relató.

Pensaron, dijo, que con el cambio de gobierno, esperaban un cambio, pero, previo a esto, en 2016 ya no trabajaron en la generación de empleo, sino en buscar el seguro para el desempleo. En 2017, precisó, se cerró con una cifra de empleo pleno del 40,4%, mientras que, la última cifra dada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es de 39,6%.

Esto, puntualizó, tiene que ver con el incremento salarial porque, muchas veces, se lo hace en base a estas cifras y analizando los datos de la inflación. “Los últimos años hemos sido muy optimistas y hemos esperado que las cosas cambien, sin embargo, lo que vemos es que se proyectó el año pasado un incremento de USD $11.00 y en lo que terminó el año es en que hay una brecha”.

“El ingreso familiar calculado por el INEC está en USD $720.00 y el costo de la canasta básica familiar está en USD $714.00. Es la primera vez en muchos años que ya ni las mismas cifras pueden sostener. Actualmente, el ingreso sí está por encima de la canasta. El INEC ya sostiene que, del núcleo familiar de 4, 2 están en capacidad de trabajar y tienen algún tipo de ingreso. A pesar de ello, ara llega a USD $720.00, no se consideran 2, sino 1,6; es decir, uno con empleo pleno y otro con empleo de medio tiempo con yapa”, explicó.

En este marco, Gómez de la Torre remarcó que su propuesta es que se tenga mucha prudencia al momento de tomar una decisión en cuanto al SBU. Recordó, por ejemplo, que el planteamiento de los empleadores, en 2017 para 2018, fue un incremento de USD $5.00, pero la decisión fue de USD $11.00. “Qué curioso que esos USD $6.00 sean, justamente, la brecha que tenemos entre ingreso familiar y costo de la canasta básica”.

Por lo que su propuesta fue el que no haya un incremento de salario el próximo año. “Nosotros les dijimos, en la reunión con el Ministro y los trabajadores, que la situación del país es compleja pese a los temas positivos como la Ley de Fomento Productivo, pero que no tiene reglamento para su aplicabilidad. Por eso, lo que planteamos es que haya un incremento del 0% para el 2019, para ver si es que sostenemos el empleo porque, al final del día, no es el empleador el que paga el salario, sino la actividad productiva la que lo genera”.

“Venimos en un proceso deflacionario y la realidad del país es complicada. Acaba de incrementar, nuevamente, el riesgo país. Ya estamos, otra vez, por sobre los 800 puntos. Seamos muy prudentes, puede sonar feo y se pueden subir salarios a mediado año, según le escuché al Ministro, pero mejor pensemos en cómo generar más fuentes de trabajo”, dijo.

A su criterio, sí es necesaria más flexibilidad para la contratación y para que, en base a ella, se puedan acoger a más trabajadores, conforme a las realidades productivas. “La terciarización fue mal utilizada, pero los procesos de contratación, a través de un tercero no son descartados. De hecho, hemos visto un sinnúmero de temas en donde se está aplicando, más allá de que esté dentro de la ley o no. Sí creemos que hay que revisar la sobre rigidez laboral, que viene siendo uno de los elementos que resta competitividad”.

“Muchas veces, el tener mayor posibilidad de contratación y de desvinculación laboral puede generar un mayor dinamismo en el mercado laboral. Hay varias empresas que necesitan personal por cinco u ocho meses, pero pasados los tres ya se complica. Se han creado modalidades contractuales que no acaban de aterrizar en los requerimientos productivos”, criticó.

Fuente: Telediario

