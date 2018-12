POLÉMICA: Tras amenazas de Julio César Trujillo, fiscal Ruth Palacios pide archivo de investigación a contralor Pablo Celi y exfiscal Paúl Pérez

Ambos fueron denunciados por el ciudadano José Regato por presunta usurpación de funciones Tras las amenazas del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, en contra de la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, con fecha 14 de diciembre de 2018, la autoridad pidió el archivo de la investigación previa que inició en contra del contralor Pablo Celi y el exfiscal Paúl Pérez Reina, por presunta usurpación de funciones; denuncia que fue interpuesta por el ciudadano José Regato Cordero.

Las amenazas de Trujillo y Merlo surtieron efecto inmediato.

La fiscal subrogante Ruth Palacios pide con una velocidad impresionante, archivar la causa contra Pérez Reina y Pablo Celi, aunque es EVIDENTE que no fueron constitucionalmente nombrados.

¡Ya no guardan ni las formas! pic.twitter.com/k63fyyu3yT — Rafael Correa (@MashiRafael) 14 de diciembre de 2018

En días pasados, Trujillo, en tono de amenaza, anunció que la próxima semana "tomarán medidas" contra la Fiscal por abrir una indagación previa en contra de Celi y Pérez Reina. El titular del CPCCS-T confirmó que enviaron a la Fiscalía General del Estado la resolución adoptada por el pleno del organismo el pasado 2 de mayo, en la cual consta el fundamento legal para el encargo de funciones a Paúl Pérez Reina ya que, según señaló, se debía nombrar al mayor puntuado del último concurso para fiscales.

En ese momento, el secretario del Consejo, Darwin Seraquive, aclaró que no hay ningún inconveniente en que la Fiscalía investigue este tipo de acciones, pero subrayó que este tipo de denuncias buscan “entorpecer” el trabajo que ha desempeñado este organismo. “Queda claro que hay personas que intentan detener el trabajo que ha realizado el CPCCST, además, cumplirá al pie de la letra el mandato popular del 4 de febrero”.

Asimismo, indicó que las decisiones del Consejo pueden ser impugnadas, pero eso no significa que no gocen de la legalidad señalada en la Constitución de la República. “Todas nuestras resoluciones son legítimas y por lo tanto no tenemos nada que responder a ningún órgano jurisdiccional, peor a una investigación penal”.

Cabe recordar que la denuncia de Regato Cordero se basaba en el hecho de que las designaciones de Celi y Pérez no cumplían con los requerimientos constitucionales establecidos para ello. “Ellos no han sido posesionados ni designados en conformidad con la Ley, en consecuencia han usurpado los cargos de Fiscal y Contralor”, señaló, en su momento, el denunciante.

(JPM)

Fuentes: Twitter – Ecuadorinmediato.com