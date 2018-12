Cynthia Viteri, confiada de su triunfo en elecciones de 2019: "Ocupo mi tiempo en planificar lo que arrancaré en mayo"

Candidata a Alcaldía de Guayaquil reiteró que ejes principales de su campaña están enfocados en seguridad, empleo y lucha contra tráfico de drogas A la candidata a la Alcaldía de Guayaquil, por la alianza Partido Social Cristiano (PSC) – Madera de Guerreo (MG), Cynthia Viteri, le despreocupa la situación de sus contendores y los planes o propuestas de trabajo que realicen. Según asegura, su tiempo lo está ocupando en planificar las acciones que ejecutará desde mayo, tras "ganar las elecciones de 2019".

“Hace más de un año ya empecé a trabajar en todos los proyectos que aspiro arrancar en mayo, directamente. Para mí, esto es perder tiempo si es que no te pones a trabajar desde ahora, por ejemplo, cuando me reúno con los promotores de vivienda para la construcción de vivienda de interés social, cuando voy a ver los sitios, cuando me reúno con representantes de Colombia para bajar el índice de inseguridad en la ciudad, etc.”, comparó.

Para Viteri, son tres los puntos principales en su plan de trabajo: generar empleo, seguridad y la lucha contra el consumo y tráfico de drogas. En cuanto a éste último, Viteri recalcó que siempre ha puesto énfasis en la coordinación que debería haber con el Gobierno para que ésta promesa de campaña se cumpla.

Asimismo, la candidata lamentó que muchas personas y actores políticos desconozcan a un “Guayaquil pujante”, tocando el tema de la situación de Monte Sinaí, en donde el Municipio ha llegado tras firmar un acuerdo con el régimen, debido a que esas extensiones de terreno son de su competencia.

Con respecto a las multas de tránsito, otra propuesta de campaña del actual Prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y su planteamiento de que bajen; Viteri se preguntó: “¿Cuántas votos cuesta una vida?, ¿Se canjea la vida por votos? En mi caso, no. En Guayaquil, las multas son cada vez más reducidas, es decir, menor el grupo de personas que infringen la ley. Yo no canjeo vidas por votos”.

A Cynthia Viteri, según confesó, no le preocupa lo que hagan o pueda pasar con sus contendores porque “está muy ocupada planificando lo que en mayo arranca”. “Mi responsabilidad es la ciudad, no lo que hagan o dejen de hacer los demás candidatos. Mi responsabilidad son las personas que me están oyendo y mirando en este momento”.

(JPM)

Fuente: Teleamazonas

Ecuadorinmediato.com