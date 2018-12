Presidente Moreno inició agenda oficial en Catar

Mandatario se reunirá con el Emir Tamim bin Hamad Al Thani Tras la visita del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a la República de China, el Mandatario ecuatoriano continúa su viaje y arribó a Catar. "Seguiremos promoviendo el país del diálogo y las oportunidades", anunció el Jefe de Estado. Además, informó que inicia su agenda con una entrevista para el medio Al Jazeera y más tarde acudirá a la Fundación Qatar.

El viernes 14 de diciembre de 2018, en horas de la tarde, el jefe de Estado mantendrá un acercamiento con directivos de la Fundación Catar, organismo privado dedicado al desarrollo humano, social y económico, a través de la educación y la investigación.

“Con ellos, compartirá la experiencia del Gobierno Nacional en el desarrollo y aplicación del Plan ‘Toda Una Vida’”, señaló la Secretaría de Comunicación.

La agenda del presidente incluye una audiencia con el Emir Tamim bin Hamad Al Thani, el sábado 15 de diciembre, en la que darán seguimiento a los instrumentos internacionales suscritos, en octubre pasado, en lo relativo a inversiones.

Además, participará en el foro de alto nivel de Doha, que cuenta con amplia participación local, regional e internacional, y este año tendrá como lema “Creación de políticas en un mundo interconectado”.

La Secretaria Nacional de Comunicación (SECOM) también indicó que el Jefe de Estado sostuvo una reunión con directivos de Qatar Foundation for Education, Science and Community Development y Al Shafallah Center for Persons with Disability: “Primer Mandatario, se reunió con directivos de la Fundación Catar y el Centro Al Shafallah para personas con discapacidad. Estos organismos se dedican al desarrollo humano, social y económico a través de la educación y la investigación”.

Por otra parte, la secretaria técnica del plan Toda una Vida, Isabel Maldonado, se refirió a los convenios que lograron entre ambas naciones: “Uno de los acuerdos a los que hemos llegado es compartir experiencias en temas de discapacidad. Catar está empezando a trabajar en este ámbito y requieren de nuestro aporte y experiencia, sobre todo en atención integral”.

Fuente: Ecuavisa, EcuadorInmediato - SECOM - El Telégrafo