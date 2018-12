OPINIÓN (El Oro) Taxistas informales protestaron y se paralizaron en Machala

Movilización se dio en busca de una mejora en sus derechos laborales Los propietarios de vehículos que prestan el servicio de taxirruta desde Huaquillas hacia Arenillas, Santa Rosa, Machala y viceversa, iniciaron una protesta, ayer, 13 de diciembre, desde las 08:00, en la intersección de las calles Pichincha y Guayas, Machala.

Paralizaron sus funciones en reclamo a su derecho laboral, que a su parecer, se ve truncado frente a las medidas de control adoptadas por la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de El Oro.

Serían 300 taxistas informales de cuatro operadoras de turismo huaquillenses, han tomado a Machala como punto de llegada y salida. Se quejan, la oficina ubicada en el punto de protesta, ha sido clausurada, el sello les prohíbe a los informales abrir nuevamente sus puertas, y ofrecer el servicio de transporte, sin embargo, ante esta acción de la Empresa Pública de Movilidad en Machala, no trabajaron.

Siendo las 09h00, en una de las esquinas de la intersección de las calles Pichincha y Guayas, cerca de 30 conductores, bandereaban dos gigantografías, que señalaban: “LEY ORGÁNICA DE DESARROLLO FRONTERIZO” y “Pedimos a las Autoridades el DERECHO al TRABAJO que nos corresponde como Ciudadanos Ecuatorianos”. Fueron los mensaje de la manifestación, por lo antes mencionado.

Factores determinantes

El caos que se vive a diario en la ciudad de Machala por cuenta del servicio de transporte público no para. La comunidad ha cuestionado con frecuencia y permanentemente las irregularidades que se producen al respecto de este sistema, que según las autoridades promete mejorar, ha sido motivo de todo tipo de inconformidades en la ciudadanía.

Recientemente, diversas quejas llegaron a diario OPINIÓN de personas que claman un buen servicio por parte de transportistas de cooperativas intercantonales, que según los denunciantes, se abstienen de extender horarios, ser amables, y respetar velocidad.

Actitudes negativas

Al respecto de la falta de amabilidad que algunos conductores de servicio público autorizados en la provincia de El Oro manifiestan y que, la comunidad denuncia a diario, dijo Marisol, usuaria de taxirrutas que también es un aspecto que determina que las personas prefieran el servicio informal, “eso hace parte de la falta de cultura de la gente, los mismos conductores de buses son déspotas. No son todos, pero si hay varios que carecen de algunos valores”, expresó la ciudadana.

Otra usuaria de los taxis “piratas”, Alcira Yaguana , denunció, que existen taxistas afiliados a cooperativas, que cobran doble carrera por ir a las inmediaciones del Terminal de Transportes en Machala. Detalló, “Yo vivo en Machala, soy comerciante y realizo las compras en Huaquillas, como no tengo carro, salir de la casa a la frontera usando taxi amarillo y bus me cuesta $6,50, mucho, entonces yo que hago, llego hasta la oficina de los taxis amigos en bus $0,30 ctvs y pago $3 por mi boleto a Huaquillas, entonces imagínese cuanto gasté $3,30”. La dame llevaría 3 años usando con frecuencia el servicio. Ayer, jueves se llevó una gran sorpresa al conocer que los Srs. informales no trabajarían, confesó a OPINIÓN, “hoy no me iré, no tengo a nadie que me lleve, regresaré a mi casa”.

El taxista Kleber Luna, quien trabaja en la actividad informal desde hace varios años, dijo al respecto que muchos de los transportistas, que cuentan con la autorización para prestar el servicio en el marco de la Ley, se abstienen de brindar un servicio de calidad; hizo énfasis en la inseguridad que a su parecer corren los usuarios, a diferencia de su transporte que permite llevar a solo cuatro personas, “como consecuencia la gente opta por nuestros servicios, continuarán buscándonos porque les garantizamos, tiempos cortos de llegada, comodidad, horarios extendidos, seguridad y paradas dentro de la ciudad”, añadió el trabajador.

Ante la Clausura de la oficina en Machala, no han dejado de trabajar; más bien se las ingenian para continuar una medida de solución, ha sido vender al ciudadano el pasaje en locales comerciales cercanos. Al día cada conductor realizaría tres viajes, cobra $12 la carrera a Huaquillas, cada persona paga su pasaje a $3 dólares, mientras que un boleto en el Terminal Terrestre de Machala con el mismo destino cuesta $2,50 CIFA, sin embargo, la diferencia de 0,50 ctvs se ve distorsionada, debido que la ubicación del Terminal exige al usuario gastar en movilización.

Policía

El cabo primero, Cristhian Álvarez del servicio de tránsito de la Policía Nacional, estuvo a cargo del operativo de control, ante la presencia de los taxistas informales, dijo, “estamos en supervisión, reclaman, pero por el momento no se han presentado desmanes…nuestra función es velar la seguridad y el orden público”.