Ministra del Interior: Telmo Castro cumplió más de 2.729 días preso por lavado de activos y tráfico de sustancias

Informó que hace varios meses se le otorgó la prelibertad por cumplir, en ambos casos, más del 40% de la pena Para la Ministra del Interior "es muy grave" las declaraciones dentro del caso judicial en contra del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, en el cual, se relató que se habría sobornado al ejército ecuatoriano para transportar droga al interior del país. Sin embargo, lamentó que no es nada nuevo porque, dijo, quien estaría vinculado a este caso, el capitán Telmo Castro, fue detenido y sentenciado, entre el 2012 y 2013, por lavado de activos y tráfico de sustancias ilícitas, que en el primer caso estuvo recluido 729 días, mientras que por el segundo delito estuvo 2016 días preso. "No es que ahorita nos estamos enterando, pero no deja de ser grave para el país", afirmó.