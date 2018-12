EL RÍO (Los Ríos) Río Jeval contaminado

Peatones y conductores suelen arrojar desperdicios Hace 20 años las aguas cristalinas del río Jeval eran un atractivo turístico del cantón Montalvo. Varios habitantes y visitantes acudían a refrescarse en las tardes calurosas, pero ahora de aquella época solo quedan los recuerdos.

Así lo manifiesta Brista Reyes, quien con nostalgia cuenta que ella era una de las bañistas que se divertía en el río. “Cuando llegamos a vivir aquí hace más de 30 años nos bañábamos allí, el agua era cristalina, también la gente era más culta. Lamentablemente ahora no se cuida nada y se menosprecia a la naturaleza, a veces se observan personas que llegan de otros sectores a botar basura y animales muertos, uno les dice que no lo hagan y sin embargo no hacen caso”, comentó la mujer.

No colaboran. El Jeval es un afluente que atraviesa el centro de Montalvo, por lo que, según Reyes, peatones y conductores suelen arrojar desperdicios a cualquier hora.

Ni siquiera los 15 carteles que colocó el municipio en varios tramos de las riberas del afluente fueron suficientes para crear conciencia en la comunidad sobre el cuidado de este recurso natural. Algunos de ellos fueron destruidos.

“Antes yo bajaba al río y me bañaba y no solo eso, hasta agua tomaba porque era limpia. Creo que el municipio debería sancionar económicamente a todos aquellos que lancen basura a los ríos, así se solucionaría el grave problema que nos aqueja”, agregó Eduardo Vergara.

Pablo Rodríguez, vocero del municipio, lamentó que a pesar de los esfuerzos para mantener limpio el afluente, algunos habitantes continúan contaminándolo. Informó que el tramo más sucio es él está por la calle 24 de Mayo.