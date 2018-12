Familiares de periodistas asesinados temen que caso quede impune y piden que se prolongue investigación de CIDH

Rechazaron pedido de procurador Íñigo Salvador para que se levante medidas cautelares y exigieron a justicia ecuatoriana que indague "a todo nivel" Los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera de Ecuador y Colombia, temen que el caso quede impune, por lo que piden que se prolongue el tiempo de investigación del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que conformó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecerlo. Además, rechazaron, nuevamente, el pedido de la Procuraduría General del Estado (PGE) de que la CIDH levante las medidas cautelares y termine la indagación.

La familia de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas reiteraron que no pueden confiar en la justicia ecuatoriana que, hasta ahora, no ha determinado en dónde ocurrió el secuestro de los trabajadores del diario, sosteniendo que fue en Colombia y no en Ecuador.

“Un secuestro no se inicia cuando se le comunica a la persona que lo está. Se inicia con la premeditación, cuando se planifica, cuando se priva de la libertad como fue lo que ocurrió en territorio ecuatoriano”, recalcó la pareja de Paúl Rivas, Yadira Aguagallo a lo dicho por el procurador Íñigo Salvador, sobre la teoría que mantiene la Fiscalía sobre el caso.

A su criterio, con este tipo de justificaciones, se pretende dejar todo el peso de las investigaciones a Colombia, insistiendo en la necesidad de que la indagación de la Fiscalía debería llegar a todo nivel, identificando además, a todos los responsables.

"No pueden cerrar unas medidas cautelares cuando la investigación de la Fiscalía es escasa. No pueden cerrarse las medidas cautelares, no puede cerrarse todo un proceso”, reclamó Ricardo Rivas, criterio con el cual coincidió Galo Ortega, padre de Javier Ortega. “Sigo muy indignado. Las declaraciones del procurador Íñigo Salvador nos ha lastimado nuestros corazones, nuestra dignidad”, por lo que anunció que empezará una huelga de hambre en el momento que considere oportuno si es que el caso no progresa.

(JPM)

Fuentes: Twitter – El Comercio

Ecuadorinmediato.com