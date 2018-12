Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se reúne para analizar SBU para 2019

Ministro de Trabajo anunció que se darán a conocer propuestas que se manejan por varios sectores Representantes del sector trabajador y empleador junto con el Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, dieron inicio a la sesión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios para tratar las diferentes propuestas para fijar el Salario Básico Unificado (SBU). El funcionario anunció que cree que es necesario aumentar el poder adquisitivo y no que no se reste competitividad.

Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores, comentó que es necesario llegar a un consenso en el tema laboral y salarial. “Hay que tener mucho tino en el tema laboral ya que una medida de incremento salarial directo es una medida altamente inflacionaria. Hay que ser muy prudentes en las decisiones que se tomen. Desde el 2015 vivimos un proceso de deflación”. Comentó que es necesario generar más empleo.

Ledesma comentó que se “diseñará un sistema que permita, por un lado, aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, haciendo un aumento salarial sustancial importante, y por el otro, en la estructura de costos del sector privado, reducir ese mismo porcentaje para que la competitividad no se vea mermada y no exista inflación para que ese aumento salarial no se traslade al costo último de los bienes y servicios que entregue al sector productivo”, indicó.

Mencionó que a su criterio un aumento debería ser porcentual en atención a un principio de solidaridad. “No me parece que sea correcto que una persona que gana USD $2.000 tenga el mismo porcentaje de aumento que una que gana el salario básico”.

“Me parece que habría que analizar con más detalle y trabajar esa propuesta, por eso, en la mesa de empleo que vamos a inaugurar en enero y que vamos a proponer, formalmente, el día de mañana para que las partes se sumen o se alejen, vamos a tratar este y muchos temas”, dijo. (BGV)

Fuente: Ministerio de Trabajo/ Twitter/ Ecuadorinmediato