Colegio Libanés denuncia 45 casos de jóvenes con títulos que jamás estudiaron en ese plantel

Acusación cae contra exrector, Víctor Godoy Mestanza Varios estudiantes manifiestan que fueron engañados, pues terminaron el bachillerato a distancia en el colegio particular Eugenio Espejo, que funcionaba en la ciudadela La Florida, en el norte de Guayaquil; pero les otorgaron títulos de otros planteles educativos, entre ellos el colegio Jorge Carrera Andrade y el liceo particular Libanés, y aunque les aseguraron que fueron sellados por el distrito de educación respectivo, ahora resulta que no son validos.