Lourdes Cuesta: Se debe derogar Ley de Comunicación y construir una nueva

Informe de reformas a LOC será analizado en su segundo y definitivo debate en los siguientes días La asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta, cuestionó la forma como se ha procedido con el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación y señaló que lo más importante es derogarla y construir de inmediato una nueva. Además, sobre la designación del nuevo Vicepresidente Otto Sonnenholzner, expuso que le han dado "un voto de confianza, respaldado en una hoja de vida limpia, porque el Ecuador necesita autoridades honestas".

Sobre el caso diezmos, expuso que se abusaba del trabajo y necesidad de trabajo. “Cuántos casos más de estos habrá”, resaltó al precisar que no se llaman “diezmos”, sino concusión y está tipificado en el COIP.

Mencionó que la Asamblea debe tener el mismo tratamiento que en el caso anterior, con Norma Vallejo, que fue destituida.

“Una cosa es lo que hace en Fiscalía y otra lo que hace la Asamblea Nacional”, acotó.

Recordó que al momento de presentar los papeles, dijo, “muchos dieron un paso al costado”. Considera que se debe esperar para tener documentos y si hay más casos debe de atenderlos la Asamblea.

Con respecto a que el Ejecutivo devolvió la proforma 2019 a la Asamblea atendiendo varias de las recomendaciones, Cuesta señaló que no han recibido de manera formal, pero mencionó que se debe revisar con lo que necesita el país. “Recortes en el gasto corriente y no por el lado de elimino ministerios y le doy nombres de Secretarías o que se mantenga ministerios con 20 o 30 asesores, eso no funciones”, afirmó.

Señaló que también se debe verificar cómo se fijó el precio del petróleo, así como verificar que ya no haya el recorte en educación.

Sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que está lista para que entre a su segundo y definitivo debate del Pleno de la Asamblea, la legisladora cuestionó la forma como se ha procedido con el proyecto de reformas a la Ley y manifestó que lo más importante es derogarla y construir de inmediato una nueva.

Fuente: Platinum, EcuadorInmediato