Narcotraficante colombiano habría sobornado a Ejército ecuatoriano para transportar droga de "El Chapo"

El cartel de Sinaloa buscó todas las vías posibles para nutrirse de la droga que después introducía y distribuía en Estados Unidos, su gran mercado. La ruta marítima resultó ser la más segura para enviar los cargamentos de cocaína colombiana.

Para explotar al máximo esa vía, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y otros miembros de la empresa criminal entraron en contacto con responsables de la compañía pública Petróleos Mexicanos (Pemex) para usar sus buques, informó El País de España.

Así lo reveló Cifuentes, quien era uno de sus principales suministradores de cocaína para “El Chapo”.

Además, del testimonio de Cifuentes se desprende, según reportó Keegan Hamilton, editor de VICE News, y quien cubre el juicio contra el narcotraficante mexicano, que el capo colombiano aseguró que su organización sobornó al Ejército ecuatoriano para transportar drogas desde la frontera con Colombia a Quito y Guayaquil.

Hamilton dijo que Cifuentes informó que la tarifa de envío fue de USD$ 100 por kilo. Fue un buen trato, habría dicho Fuentes. "Los camiones del ejército no se registran, por lo que no hay peligro de perder la cocaína", añadió.

Con información de El País y cuenta de Twitter de Keegan Hamilton

