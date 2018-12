Mitos, leyendas y tradiciones quiteñas se narran en "Relatos del Kikiriquito - Ruta 2" (AUDIO)

Audio 12 DICIEMBRE RINA ARTIEDA - ESCRITORA



Libro se presenta domingo 16 de diciembre, a las 10h30, en Sala Benjamín Carrión de Casa de la Cultura, con entrada libre Con la intención de promocionar el patrimonio intangible de Quito a través de literatura adaptada para niños, la comunicadora social, escritora e investigadora histórica, Rina Artieda, presenta "Relatos del Kikiriquito: Mitos, leyendas y tradiciones quiteñas, Ruta 2", con el que da continuidad al libro que publicó en 2012.

"Hace seis años publicamos un compendio de 14 relatos fantásticos de la ciudad, en donde no encontranos ni a Cantuña, ni La Bella Aurora, ni al Padre Almeida porque ya son conocidos por todos, ya sabemos de qué se trata, pero la ciudad tiene otros espacios legendarios que no conocemos, no han sido difundidos y no son nuevos, han estado ahí a lo largo de las centurias y lo que hacemos es investigación histórica, no solo formal sino de la que se estructura en la memoria de las personas, en las vivencias, en sus saberes", comentó Rina.

Destaca que los textos aportan no solo a generar el interés de los niños sino también de sus familiares adultos. "Al ver que hay una cantera exquisita de estos relatos en la ciudad decidimos hacer una segunda ruta", dijo.

"Además, con este nuevo texto damos continuidad a Cofradías de los Duendes, que nació por el primer libro, en donde salimos a la calle a compartir la experiencia de lo que se cuente en el libro para que la gente recorra el escenario y conozca estos patrimonios. Al encontrar muchos más relatos decidimos ofrecer a los niños, y de ahí parte la ruta 2 de Kikiriquito", añadió la escritora.

Su autora resalta que el objetivo de esta obra infantil, protagonizada por el Gallito de la Catedral y sus amigos, es socializar con la comunidad infantil una ruta que incentive, no sólo a la lectura, si no a la vista física de los escenarios que ofrece el libro.

"Tenemos varios relatos, todos son aporte que varios investigadores han hecho a lo largo de la historia. El más antiguo es de mediados del siglo XVIII, en 1750, que fue recogido por el Fray Juan de Santa Gertrudis, un sacerdote franciscano que en su paso por lo que ahora es el territorio de Quito escribió una crónica en la que dejó testimonio de un Cantuña vivo, en nuestra ciudad", dijo la investigadora histórica.

Con esos datos, Rina asegura que en el libro se relata la historia de un Cantuña "real".

"Fue un herrero de profesión, muy próspero en su tiempo, y al morir dejó un mapa hacia un tesoro supuestamente del Inca en el Pichincha, no nos vamos a la fantasía de la piedra que falta en la iglesia, porque esa es una construcción del imaginario, nos vamos a un hecho real que hizo un quiteño hace varios siglos atrás. Muchos aventureros llegaron a Quito en busca de este mapa y del tesoro", comentó.

Entre los relatos que ofrece la obra literaria están: “Duelo con el Diablo”, “Kitu, Ciudad del Sol”, “El Tesoro de Cantuña”, “La Sentencia Desaparecida”, “La Yawirka”, “Sueños en Ultratumba”, “El Milagro de la Servilleta”, “El Mastodonte Perdido” narraciones que recogen parte de la historia, los mitos y legendarios de la ciudad de Quito.

El innovador concepto gráfico de la obra fusiona la fotografía, ilustración y texto en una composición, que además de incentivar la lectura, alienta la necesidad de conocer los lugares reales de los relatos. Ese y los aportes lúdicos históricos, legendarios, turísticos, pedagógicos que caracterizan a estas obras, fueron base para la acogida obtenida por kikiriquito uno.

"El libro tiene fotografía actual de los sitios donde se desarrollan las leyendas, eso permite una cercanía con la realidad al niño y no solo tener la página de ilustración y dibujos sino que cuando llega al lugar se enuentra con un escenario que es cierto, y eso es la leyenda porque parte de un hecho verdadero al cual la gente le va tejiendo unas tramas fantásticas y legendarías", sostuvo la escritora.

A más del argumento en texto, el libro cuenta con la ilustración de cuatro personajes que para crearlos los diseñadores tomaron modelos reales.

"En un inicio tuvimos al Gallito de la Catedral y su amigo Nico, por equidad de género en Kikiriquito 2 incluimos a Aurora y a Tica. Para ilustrar a Aurora Martínez Bermeo nos prestó su imagen una niña de 9 años que se llama Juliana Valencia. Tica Kitu es una de las tortolitas quiteñas, lastimosamente esta especie de paloma ya no la encontramos en el Pichincha, endonde fue su hogar original en el tiempo de los incas, pero es un personaje de recuperación de memoria porque precisamente a ella se debe el nombre de nuestra ciudad", explicó Rina.

Estos cuatro personajes son los que recorrerán las calles del Centro Histórico de Quito para descubrir a sus cucos, aparecidos y fantasmas; y para develar los secretos que esconde cada uno de sus rincones.

"Relatos del Kikiriquito: Mitos, leyendas y tradiciones quiteñas, Ruta 2" se presenta este domingo 16 de diciembre, a las 10h30, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la entrada es libre.

Los libros se podrán adquirir en los conventos de san Agustín y San Francisco; o por medio del sitio de Facebook: Cofradía de los Duendes.

