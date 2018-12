Próxima semana se conocerá resolución en caso Assange

Defensa de australiano pide garantía de que no será llevado a Estados Unidos; Procuraduría confirma que existe documento inglés sobre el tema Esta miércoles, en la Corte Provincial de Pichincha se instaló la audiencia de apelación de la negativa a la acción de protección presentada por el australiano Julian Assange en contra del Ecuador. El dictamen se emitiría la próxima semana.

El fundador de WikiLeaks interpuso el recurso en contra del Estado por la emisión de un instructivo que regula su estadía en la embajada de Ecuador en Londres.

En octubre, la justicia ecuatoriana rechazó la demanda de Assange, que buscaba suspender la aplicación del documento. Y este miércoles 12 de diciembre se instaló la audiencia de apelación a esa decisión.

En su intervención, Assange dijo que el Gobierno ecuatoriano está siendo presionado por Estados Unidos para callarlo. Explicó que, desde marzo, ha sido sujeto de todo tipo de restricciones.

Aseguró que la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) lo está espiando para enviar supuestamente la información a Estados Unidos para obligarlo a desistir del asilo y entregarse a las autoridades inglesas.

Por eso pidió que se deje insubsistente el protocolo que regula su estancia en la Embajada ecuatoriana en Londres.

Al lugar llegó el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, así como el abogado de Assange, Carlos Poveda.

Poveda dijo que Assange estaría dispuesto a salir de la sede diplomática, pero dijo que el Gobierno ecuatoriano se niega a mostrar el documento en el que su par ingles se compromete a no extraditarlo a Estados Unidos.

“Lo que han hecho es simplemente transcribir una parte de la Cancillería en una carta a Baltazar Garzón, pero no existe el documento, legalmente, no lo hemos visto, no existen garantías, sobre todo, en el tema de formulación de cargos que ya no es un elucubración, es un hecho, es decir, está Estados Unidos investigando, a través de un Fiscal, en Virginia”, acotó.

De su lado, Salvar insistió que el documento sí existe, pero que la decisión será de Assange mientras no contravenga el protocolo que regula su estadía.

“Aténganse al protocolo y podrá quedarse en la Embajada del Ecuador el tiempo que usted quiera o, por el contrario, entréguese a las autoridades británicas, el Estado ecuatoriano se ha dado el trabajo, incluso, de obtener seguridades de que no extraditarán al señor Assange a un país donde haya pena de muerte”, indicó.

Después de escuchar a las partes, el tribunal información que emitirá un pronunciamiento por escrito la próxima semana.

Con información de Expreso, Ecuavisa y Ecuadorinmediato

(PAY)