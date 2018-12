EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Test Pisa D evidencia la deficiencia en matemáticas

Adolescentes están dentro del promedio regional en lectura y ciencias. Otro punto destacable de los colegiales es la memorización de conocimiento Los resultados de la primera prueba especial Pisa D para el desarrollo en la que participaron colegiales ecuatorianos determinaron que los estudiantes de 15 años alcanzaron el nivel 2 (básico) en las tres áreas evaluadas. En lectura obtuvieron el 49% del puntaje, en matemáticas el 29% y en ciencias el 43%.

Esta prueba se aplica en los países de economías pequeñas y medias con una valoración en niveles de 1 a 6 (1 es el esencial y tiene 3 subdivisiones: a, b y c). El test evaluó sobre 1.000 puntos las habilidades de los chicos.

En matemáticas alcanzaron 377, en lectura 409 y en ciencias 399. El informe cuantificó que el 44% de estudiantes del país, que rindieron este examen el año pasado y cuyos resultados se conocieron ayer, no alcanzó el nivel mínimo en ninguna de las tres habilidades evaluadas.

Josette Arévalo, directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), explicó que los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumno (Pisa) identifican los problemas clave del sistema nacional, lo cual permitirá generar nuevos insumos para la política pública. Los jóvenes de Ecuador tienen la mayor deficiencia en el área numérica.

En este campo los hombres sacaron 20 puntos de ventaja sobre las mujeres y eso representa una gran diferencia. “Matemáticas es la asignatura en la que hay que trabajar con mayor énfasis y sobre todo en las chicas, porque 20 puntos es casi un año escolar según los estándares de Pisa”, dijo Arévalo.

La evaluación Pisa D se realizó el año pasado entre nueve países de ingresos medios y bajos, de ellos cinco latinoamericanos, como Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Ecuador; dos asiáticos y dos africanos. El test Pisa se realiza cada tres años entre los países que son parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Andreas Schleicher, director de la OCDE, encargada de la evaluación internacional, precisó que se escoge a los estudiantes de 15 años porque a esa edad ellos ya deben pensar en el mundo. “Deben visualizar sus carreras futuras y para ello deben desarrollar destrezas científicas y capacidad para resolver problemas complejos de la vida diaria”. El funcionario aclaró que el test pone en juego las habilidades aprendidas por el alumno para resolver dificultades de la vida real.

Un punto a favor Un aspecto en el que destacaron los adolescentes es en memorización. Pero precisó que esas técnicas solo sirven para operaciones básicas esenciales que no son en su mayoría parte de la realidad. Mercy Macas, docente de una institución particular de Quito, ratificó que los alumnos deben aprender a reflexionar y no repetir mecánicamente conceptos que en la práctica no se aplican. Schleicher sugirió un intercambio de experiencias entre los establecimientos con alto y bajo rendimiento. “Lo que ha mejorado el sistema en países como Singapur es la ayuda que se brindan entre instituciones. Es vital que se respete al profesor. Cuando ellos sienten valorados los resultados de enseñanza mejoran totalmente y eso se refleja en Finlandia”. La OCDE determina como nivel básico en ciencias la habilidad para interpretar datos, identificar la pregunta que se hace en un experimento sencillo. Sophie Olse, experta educativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), considera que los resultados de Pisa D para Ecuador determinan el desafío para transformar el sistema educativo con mayor trabajo y más recursos económicos.