EL UNIVERSO (Guayas) Transportistas dicen que les sale caro ingresar a terminal de Durán

Ayer se registró protesta de conductores Exhibiendo pancartas en las que plasmaron sus requerimientos, varios transportistas intraprovinciales se concentraron en las inmediaciones de la terminal, y evitaron el ingreso de buses, entre las 09:00 y 10:15 del martes 11.

Imposibilitadas de acceder a la estación, ubicada en la vía Durán-Boliche, esas unidades recogían pasajeros en los exteriores de la terminal hasta donde llegaron agentes de la Policía y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), para impedir que se bloquee el flujo vehicular en la carretera.

No obstante, durante el plantón convocado por la Unión de Cooperativas Intraprovinciales del Guayas, no hubo interrupción del tránsito en la vía.

Miguel Anchundia, presidente de dicho gremio, habló sobre la inconformidad de sus compañeros con el servicio que da la terminal, cuyo manejo está a cargo de la CTE.

El dirigente dijo que los servicios higiénicos están sin grifos y el desaseo es frecuente.

Agregó que la iluminación es escasa en la noche y que la inseguridad por falta de guardianía privada y de presencia policial hace que los pasajeros no entren a la terminal.

“Solamente tenemos aquí la venta de boletos, cuatro, cinco personas al día. No tenemos atenciones, porque no hay seguridad, no hay torniquete, entonces todo el mundo se queda afuera”, expresó Anchundia.

Washington Moreno, presidente de la Cooperativa Intraprovincial de Transportes Inés María (Citim), sostuvo que esta empresa gasta mil dólares mensuales en pago de energía en la boletería, más el salario de asistentes, entre otros rubros.

“Sacando cuentas nos sale más caro ingresar las unidades aquí (terminal) que los réditos que recibimos”, añadió.

Margarita Ochoa, dirigente de la coop. Rutas Milagreñas, remarcó que están inconformes con un paradero que está al frente de la terminal, ya que los pasajeros prefieren quedarse allí y abordar los buses intraprovinciales afuera de la estación en lugar de entrar.

Ella y otros transportistas como Celso Landy y Segundo Parra dijeron que ese paradero debe ser reubicado. Y denunciaron que agentes de tránsito supuestamente reciben coimas por dejar coger pasajeros.

Sobre el tema, este Diario buscó al director ejecutivo de la CTE, Luis Valenzuela, en las instalaciones de Chile y Cuenca, pero en el departamento de Comunicación indicaron que el funcionario estaba en una gira por El Oro.