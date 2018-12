Ecuador asume Presidencia de Coalición de Cónsules Latinoamericanos en Nueva York

Linda Machuca inició sus funciones en esta representación Ecuador asumió la presidencia de la Coalición de Cónsules Latinoamericanos en Nueva York (CLACNY), ceremonia oficial en la que Linda Machuca inició sus funciones como presidenta del grupo. Durante la ceremonia de traspaso que se realizó en las instalaciones del Consulado General del Ecuador en Nueva York, Linda Machuca, resaltó la gestión del presidente saliente el cónsul de República Dominicana, Carlos Castillo.

Por otro lado, mencionó las actividades que se desarrollarán durante su período y el compromiso con la comunidad latinoamericana migrante, así como la importancia de trabajar por el bienestar de los connacionales que radican en la ciudad de Nueva York especialmente por los más vulnerables.

Además, indicó que se realizarán campañas de prevención que informen a la comunidad migrante para generar conciencia sobre las consecuencias del incumplimiento de las leyes y normas básicas de convivencia.

“Necesitamos desarrollar acciones específicas, con el apoyo de las autoridades de la ciudad, para hablar sobre lo que está ocurriendo por ejemplo con la situación de la violencia intrafamiliar, el impacto que produce en las familias y las consecuencias en el ámbito migratorio”, manifestó.

En el evento estuvieron presentes autoridades locales y representantes de la Alcaldía de Nueva York, de la Fiscalía, de la oficina de asuntos internacionales del Departamento de Estado, los cónsules de los países de América Latina, líderes representativos de la comunidad ecuatoriana migrante en Nueva York y medios de comunicación.

Datos:

La Coalición de Cónsules Latinoamericanos (CLACNY) por sus siglas en inglés (Coalition of Latinamerican Consuls in New York), es una agrupación de cónsules generales de países latinoamericanos, la cual próximamente estará cumpliendo 10 años desde su formación.

Es un espacio de trabajo conjunto entre los representantes diplomáticos, las autoridades locales y las organizaciones comunitarias, para mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos que viven en Nueva York.

