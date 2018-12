Este miércoles se realizará primera reunión entre trabajadores y empleadores para analizar SBU 2019

Para ministro Raúl Ledesma, lo más importante es que se aumente poder adquisitivo, pero que no se reste competitividad El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, informó que este miércoles se realizará la primera reunión entre representantes de trabajadores y empleadores para analizar lo que será el nuevo Salario Básico Unificado (SBU) 2019. Más allá de eso, mencionó el Secretario de Estado, lo que debe ocurrir es que se suba el poder adquisitivo y no se reste la competitividad.

“Se diseñará un sistema que permita, por un lado, aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, haciendo un aumento salarial sustancial importante, y por el otro, en la estructura de costos del sector privado, reducir ese mismo porcentaje para que la competitividad no se vea mermada y no exista inflación para que ese aumento salarial no se traslade al costo último de los bienes y servicios que entregue al sector productivo”, indicó.

El Secretario de Estado reiteró que el día de mañana espera que ambos sectores se pongan de acuerdo sin adelantar una propuesta técnica. A su criterio, el incremento debería ser porcentual en atención a un principio de solidaridad. “No me parece que sea correcto que una persona que gana USD $2.000 tenga el mismo porcentaje de aumento que una que gana el salario básico”.

“Me parece que habría que analizar con más detalle y trabajar esa propuesta, por eso, en la mesa de empleo que vamos a inaugurar en enero y que vamos a proponer, formalmente, el día de mañana para que las partes se sumen o se alejen, vamos a tratar este y muchos temas”, dijo.

Recordó que, en el evento de que las partes no llegaran a un acuerdo, el Ministerio del Trabajo, con parámetros técnicos como el crecimiento económico proyectado, la rentabilidad de las empresas, la inflación, entre otros; determinaría el aumento salarial.

(JPM)

Fuente: Twitter

Ecuadorinmediato.com