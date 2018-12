Yadira Aguagallo: Que ahora Estado quiera negar el secuestro es camino a la impunidad

Reveló que el fiscal Wilson Toainga les ha negado el llamado a rendir versión, documentación para ser incluida en el expediente y varios peritajes Para Yadira Aguagallo, vocera de los familiares del grupo periodístico de El Comercio que fue secuestrado y asesinado, expresó su rechazo de que el Estado ecuatoriano, ahora, quiera cambiar su postura de "ir hasta las últimas consecuencias para encontrar los responsables". Lamentó que el pedido del Procurador de Ecuador, Íñigo Salvador, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levante las medidas cautelares y concluya la investigación. "Que el Estado quiera lavarse las manos y quiera volver a negar el secuestro, solo lo podemos entender como el camino a la impunidad", cuestionó.

Yadira Aguagallo señaló que el 12 de abril, antes de conocerse sobre el asesinato, la CIDH falló a favor de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Expuso se dictó tres medidas: la primera, que ambos países desplieguen sus mecanismos para salvaguardar la vida de los tres trabajadores; la segunda, la garantía del trabajo periodístico y las no represalias para los integrantes de El Comercio una vez que regresarán; y la tercera medida, era que los Estados protejan el trabajo periodístico.

A efectos reales, dijo, solo la segunda medida estaría en duda porque tiene que ver con el trabajo de los chicos si hubiesen regresado. “Sin embargo la primera mediad cautelar que les exige a Estados entregar toda información para salvar la vida de los tres no tiene razón para ser cerrado porque ninguno de los dos Estados ha entregado información contundente de que efectivamente desplegaron todo su contingente”.

Considera que cerrar medidas cautelares “es un despropósito, una vez que no concluya el trabajo de quipo de seguimiento especial que no concluye porque no ha tenido facilidad de acceso a la información por Ecuador y Colombia”.

Señaló que se debe extender el plazo de trabajo y de redacción de informe que el equipo de seguimiento ha planteado. Lamentó que a Mataje, a las zonas de frontera, no han regresado los equipos periodísticos.

“Las amenazas no han desparecido y hoy es una frontera silenciada”, acotó.

Criticó que “en un acto de discriminación, el Procurador a nombre del Estado haya puesto en tela de duda, el trabajo de la especialista principal del equipo dada su nacionalidad, ese es un comentario racista discriminatorio”. Confían en el equipo de seguimiento especial y en el trabajo que se está realizando.

Es necesario ampliar plazo para que esta investigación rinda frutos. “Esto tiene que ver con todos los periodistas ecuatorianos, colombianos y de la región. Cuando se deja en la impunidad, se deja abierto a grupos que asesinar a un periodista no tiene ningún costo”.

Informó que depende de la voluntad de los Estado de Ecuador y Colombia el trabajo de este equipo especial. “Pero vemos que el estado ecuatoriano, aun cuando decidió aceptar este mecanismo, ahora cuestionen a la víctimas y revictimizan a las víctimas”.

Reveló que el miércoles, antes de la audiencia, se realizó una reunión de trabajo entre los Estados, en la cual, dijo, manifestaron las diligencias pendientes y que les han negado. “El fiscal Wilson Toainga nos ha negado llamado a rendir versión, documentación para ser incluida, peritajes. El procurador, en esta mesa, nos dijo que este Estado dará con todos los responsables en todas las escalas y niveles. Dos días después de la audiencia, la postura es diferente y aduce que el secuestro se ha cometido en Colombia y por lo tanto no es responsabilidad de Ecuador investigarlo.

Recordó que el exministro César Navas les comunicó que el secuestro se dio en la parroquia de Mataje, provincia de Esmeraldas, y que fue ratificado en una rueda de prensa del 27 de marzo. “Que el Estado ahora quiera lavarse las manos y quiera volver a negar el secuestro solo lo podemos entender como el camino a la impunidad”, lamentó.

(PP)

Fuente: Sonorama, EcuadorInmediato