Rector de U. de Ambato: Como autoridad "jamás enjuicié a una persona, lo hice como ciudadano, víctima de agresiones"

Además, Galo Naranjo reiteró que siempre se ha actuado con transparencia y conforme a la ley dentro de establecimiento Sara Velasteguí, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, fue detenida y debía cumplir 40 días de prisión por injurias contra el rector del establecimiento, Galo Naranjo, y su asesor Paulo Rodríguez, quien estuvo al frente de la Función Judicial. Posteriormente, el Presidente de la República, Lenín Moreno, la indultó. El rector de la institución reiteró que su intención nunca fue llevarla a la cárcel, pero que tampoco permitirá que se ponga en duda la transparencia que existe en la universidad.

“El rector jamás enjuició a persona alguna, lo hizo un ciudadano común, víctima de agresiones. Entonces, cuando una mentira se dice mil veces, comienza a tener apariencia de verdad y tenía que defender mi honor”, reclamó.

En este marco, insistió en el hecho de que la alumna nunca presentó denuncia alguna sobre las supuestas irregularidades en la Universidad. “¿Le parece libertad de expresión el hecho de que le digan al Presidente de la República: ridículo, maldito? Fueron 17 agresiones seguidas: cobarde, marico, machito, vegete, cerdo, corrupto y corruptor, tirano, torpe, etc.”.

Según la estudiante, “el motivo para ser sentencia fue una publicación en Facebook que solicita la renuncia del rector y de su asesor Paulo Rodríguez Molina. Esta persona es el expresidente de la Función Judicial en la primera metida de mano por parte del correato. Es una persona que tiene que responder por más de USD $160 millones de dólares en sobreprecios en obras de construcción”.

Indicó que lo que pidió fue que se transparente cómo se contrató a Rodríguez dentro de la Universidad y que se explique cómo es que esta denuncia deriva en prisión a una estudiante, mujer y madre. “Lo que se ha pedido es que se transparente como es que ha entrado a la universidad para hacer una consultoría por cerca de USD $200 mil dólares y después es contratado como asesor del rector”.

Sin embargo, Naranjo reiteró que la contratación de Rodríguez fue legal y por concurso público, mientras que la consultoría, insistió, fue auditada por la Contraloría General del Estado. “Las cosas son absolutamente transparentes en la Universidad, cualquier persona puede preguntar, incluso, una estudiante”.

“He invitado al Consejo de Educación Superior (CES), a la SENESCYT, a la Contraloría, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que nos visiten, para que vean la calidad de Universidad que no puede ser degradada por una estudiante a la que no he conocido jamás y no sé qué intenciones ocultas existen detrás de eso”, dijo.

Finalmente, aclaró que jamás fue su intención llevar a la cárcel a la estudiante y remarcó que conversó con su abogado defensor para expresarle la intención de suspender el proceso si es que la alumna ofrecía disculpas. “Pero jamás puedo admitir que se construya una sociedad en base al odio, a la mentira, al egoísmo, a la difamación”.

(JPM)

Fuente: Teleamazonas

Ecuadorinmediato.com