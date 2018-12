Mauricio Pozo: Problema de Quito es resultado de acumulación de excesos

"Me mantendré como una personas que hace opinión pública y que está más en el terreno de la practicidad", afirmó Tras declinar a su candidatura a la Alcaldía Quito, Mauricio Pozo manifestó que el problema de Quito es el resultado de una acumulación de excesos como los problemas de transporte, basura, inseguridad, entre otros. Anunció que la ciudad demanda de un alcalde que sepa de administración, con liderazgo. "Por eso pensé en la candidatura, lamentablemente debido a que cada quién piensa en intereses particulares".

Señaló que la ciudad demanda de un alcalde que sepa de administración, con liderazgo “para poder superar los problemas de la capital por eso pensé en la candidatura, lamentablemente no se pudo lograr debido a que cada quién piensa en intereses particulares, por eso decliné.

Detalló que quien lidere la ciudad necesitará saber de procesos, de manejo de recursos humanos, de finanzas, contactos internacionales, administrar finanzas públicas, entre otros. Considera que no cualquiera pueda realizar esta actividad y por ello pidió que se realice una unión para resolver los problemas de Quito.

“No se logró y finalmente tomé la decisión de declinar a mi candidatura”, afirmó

Manifestó que no es afiliado a ningún partido, nunca lo fue y no lo hará. “Me mantendré como una persona que hace opinión pública. Mi participación futura será en esa línea, pero no cierro participar en otro momento si así se lo requiere”, afirmó.

Fuente: NotiHoy, EcuadorInmediato