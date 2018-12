Vicepresidente Otto Sonnenholzner: "Es momento para recuperar confianza en instituciones y personas"

Destacó que en su gestión primará el interés nacional por sobre intereses particulares o de cualquier grupo económico "Soy Otto Sonnenholzner Sper", inició su discurso el nuevo vicepresidente del Ecuador, electo por la Asamblea Nacional y quien fue posesionado este martes 11 de diciembre. Agradeció a quienes lo apoyaron para ocupar este cargo y, a quienes votaron en contra, hizo un llamado a trabajar por el país. Señaló que "es el momento clave para la democracia, la ética, para la recuperación de la confianza de las instituciones y personas".

Luego de que la Asamblea Nacional lo eligió, con 94 votos afirmativos, de la terna enviada por el presidente Moreno, el nuevo vicepresidente defendió a quienes forman parte de su generación y resaltó que la experiencia se define por la trayectoria y no por la edad.

“Prefiero que me llamen Otto porque sé que lo del apellido no funciona”, expresó, entre risas, el actual vicepresidente, quien expresó que ha tenido la oportunidad, desde temprana edad, de trabajar en diferentes sectores que me permitió conocer realidades de primera mano.

Sonnenholzner mencionó que luchó, junto a muchos ciudadanos, por la libertad de expresión y, dijo, en esa lucha conoció más de cerca al presidente Lenín Moreno. “Desde entonces, ambos estamos claros sobre este valor fundamental”.

“No debemos permitir que las diferencias políticas nos desvíen de la ruta del desarrollo. Acudo al llamado del Presidente como un ciudadano más en un momento clave para la democracia, ética, para la recuperación de la confianza de las instituciones y personas”, expresó el segundo mandatario al enfatizar que si regresa esta confianza, “les garantizo que vamos a salir adelante”.

Por último, destacó que en su gestión primará el interés nacional por sobre intereses particulares o de cualquier grupo económico. Además, a quienes no apoyaron su designación, los invitó a trabajar juntos por el desarrollo del país.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional/Ecuadorinmediato