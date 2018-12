77,6% de quiteños, en desacuerdo con posible regreso de corridas de toros: Opinión Pública

Un 19,9% está de acuerdo y un 2,5% no sabe Entre el 1 y 2 de diciembre de 2018, la encuestadora Opinión Pública reveló datos sobre lo que piensan ciudadanos de 42 parroquias de Quito sobre la situación de la ciudad. En las últimas semanas se ha vuelto parte del debate el que regrese la "fiesta taurina" a la capital, pero un 77,6% de entrevistados, no está en desacuerdo con esta opción, mientras que, un 19,9% sí lo está y un 2,5% no sabe.