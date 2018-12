Otto Sonnenholzner, nuevo Vicepresidente del Ecuador

Es el segundo elegido por la Asamblea y el tercero en menos de dos años de Gobierno Este martes 11 de diciembre, el Pleno Legislativo designó, con 94 votos afirmativos, 27 negativos y 7 abstenciones, a Otto Sonnenholzner como el nuevo Vicepresidente de la República del Ecuador. Desde las Bancadas de CREO, PSC, SUMA y Alianza PAIS, apoyaron a quien encabeza la terna enviada por el presidente Lenín Moreno por no tener ningún vínculo político, su capacidad en materia económica y por "su honestidad".Mientras que desde la Revolución Ciudadana, cuestionaron la terna y la calificaron de "falsa, mentirosa e inconstitucional".

Luego de que María Alejandra Vicuña presentó su renuncia por estar involucrada supuestamente en el caso “diezmos”, cuando ejercía como asambleísta, el presidente Lenín Moreno, envió una terna encabezada por Otto Sonnenholzner, seguida por Agustín Albán y Nacy Vasco.

Alberto Arias, asambleísta de Alianza PAIS, tras revisar el perfil de quien encabeza la terna, mocionó a Otto Sonnenholzner para que se vote por él para que ocupe el cargo en la Vicepresidencia.

Lira Villalva, de la Revolución Ciudadana, rechazó la terna presentada por el Ejecutivo y señaló que “ha sido los preferidos por el SERCOP”, al precisar que, los tres integrantes, han tenido varios contratos con Presidencia y la Alcaldía de Guayaquil.

Ratificó que su bancada no respaldará a ninguno de la terna enviada por el presidente Moreno. “Terna falsa, mentirosa, inconstitucional, le decimos no a los paraísos fiscales”.

“Por la institucionalidad del país lo vamos a respaldar”, anunció Homero Castanier, de Creo, al referirse que votarán por Otto Sonnenholzner.

Jimmy Candell, del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, anunció que su bancada apoyará al primero de la terna porque, entre otras cosas, no tiene ningún vínculo político. “Con la esperanza de que Ecuador, con esta nueva alternativa, tenga la garantía de buscar mejores caminos”, anunció.

Desde el Partido Social Cristiano, también decidieron apoyar a Zonnenholzner por ser “una persona adecuada, honesta, preparada, profesional, empresario de profundas convicciones y compromiso social”.

Guillermo Celi, de Suma, anunció que votará a favor del primer de la terna, quien, resaltó que no pertenezca a ningún partido político.

Esteban Melo solicitó que se certifique que los integrantes de la terna cumplan con lo que dice la Constitución para que puedan asumir un cargo público.

Con 94 votos afirmativos, 27 negativos y 7 abstenciones, Asamblea designó Otto Sonnenholzner como el nuevo Vicepresidente del Ecuador. El legislador Fernando Flores presentó un pedido de reconsidración de la votación, pero no obtuvo el apoyo del hemiciclo y se ratifico la votación a favor de Sonnenholzner.

En la víspera, se presentó un cuestionamiento a Sonnenholzner y a Agustín Albán por no pagar impuestos al Estado ecuatoriano. Además, según diario El Universo, figuraba en los registros de Papeles de Panamá, como directivo de cuatro empresas, tres de ellas están disueltas e inactivas. La única activa es Galley Enterprises Inc., creada en 2002, y en la que consta como director, pero que, según María Paula Romo, ya presentó la renuncia y no tendría ningún impedimento para ejercer un cargo público.

El presidente Lenín Moreno inició su Gobierno, en mayo de 2017, con Jorge Glas como su binomio, pero para finales de ese año, el exvicepresidente fue sentenciado a 6 años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Tras ello, el Jefe de Estado envió una terna, que la encabezó Vicuña. Ahora, tras su renuncia, se designará al nuevo vicepresidente.

